Промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке ограничен. Это должно помочь сохранению традиционного образа жизни народов Севера

Минсельхоз России временно закрыл промышленный вылов лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Согласно указу, опубликованному 22 мая, ограничения продлятся до конца года.



Промышленное рыболовство тихоокеанских лососей закрыто во внутренних морских водах России и в территориальном море страны, прилегающих к Камчатскому краю в Охотском море, а также в заливе Корфа и реке Амур до 31 декабря.



Как сообщают в ведомстве, дополнительные ограничения введены для сохранения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.



Вчера «Росрыболовство» сообщило, что с начала года вылов превысил 2 миллиона тонн рыбы, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них в Дальневосточном бассейне выловили 1,6 миллиона тонн — на 6% больше, чем годом ранее.



В мае прошлого года министерство уже ограничивало промышленную ловлю лосося в Охотском море и заливе Корфа, кеты — в Восточно-Сахалинской подзоне от реки Мануй до мыса Острый и в реке Амур до конца года. При этом лососевая путина прошлого года завершилась вторым результатом за всю историю наблюдений, пишут РИА Новости. Объем вылова составил 609 тысяч тонн.



В 2022 году также досрочно прекратили вылов лососевых — на Чукотке.

