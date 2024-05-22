В Минздраве рассказали, насколько опасен коронавирус группы FLiRT

Варианты коронавируса FLiRT, который дошел и до России, отличаются от тех, что циркулировали ранее. Однако тяжелой формой они не грозят, успокаивает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.



«По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания», — цитирует профессора РИА Новости 22 мая.

По словам Чуланова, в некоторых странах в последнее время распространились новые подварианты группы FLiRT. Один из штаммов этой группы, КР.2, впервые выявили в январе этого года, а к 17-й неделе его обнаружили в 27 странах мира. На него приходится 9,6% от всех выявленных вариантов вируса.