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    COVID-19

    В Минздраве рассказали, насколько опасен коронавирус группы FLiRT

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    Варианты коронавируса FLiRT, который дошел и до России, отличаются от тех, что циркулировали ранее. Однако тяжелой формой они не грозят, успокаивает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

    «По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания», — цитирует профессора РИА Новости 22 мая.

    По словам Чуланова, в некоторых странах в последнее время распространились новые подварианты группы FLiRT. Один из штаммов этой группы, КР.2, впервые выявили в январе этого года, а к 17-й неделе его обнаружили в 27 странах мира. На него приходится 9,6% от всех выявленных вариантов вируса.

    Накануне в Роспотребнадзоре отмечали, что в России выявлено 178 случаев заболевания новым вариантом коронавируса FLiRT. Среди его характерных симптомов — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость и другие. Главное отличие этого варианта — новые мутации в белках.

    Специалисты считают, что распространение FLiRT на Западе может привести к всплеску заболеваемости летом. Однако, по мнению вирусолога и главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, патогенность нового варианта коронавируса низкая, и серьезной опасности для населения он не представляет, пишет ТАСС.

    По словам Чуланова, сейчас в России и в мире продолжают циркулировать подварианты омикрона, который остается доминирующим штаммом.

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