Полиция прошлась с обысками по Петербургу по следам полутора тысяч нелегальных мигрантов

Канал нелегальной миграции раскрыли в Калининском районе Петербурга. Обыски и задержания в квартирах, офисе и на производствах следователи и оперативники полицейского главка при силовой поддержке спецполка полиции проводят 22 мая.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, установлены шесть человек из числа сотрудников и руководителей частного агентства занятости, которые по лукавой схеме помогали приезжим остаться в России.

Нелегалов принимали в офисе на Учительской улице, 23, где собирали сведения и документы для регистрации и оформления патента. Выяснилось, что агентство по договорам аутстаффинга обеспечивало рабочей силой 19 крупных производств города. При этом большая часть поставляемого персонала, найденного через объявления, по данным полиции, была легализована незаконно.