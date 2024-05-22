Полиция прошлась с обысками по Петербургу по следам полутора тысяч нелегальных мигрантов

Канал нелегальной миграции раскрыли в Калининском районе Петербурга. Обыски и задержания в квартирах, офисе и на производствах следователи и оперативники полицейского главка при силовой поддержке спецполка полиции проводят 22 мая.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, установлены шесть человек из числа сотрудников и руководителей частного агентства занятости, которые по лукавой схеме помогали приезжим остаться в России.
Нелегалов принимали в офисе на Учительской улице, 23, где собирали сведения и документы для регистрации и оформления патента. Выяснилось, что агентство по договорам аутстаффинга обеспечивало рабочей силой 19 крупных производств города. При этом большая часть поставляемого персонала, найденного через объявления, по данным полиции, была легализована незаконно.
«Формально мигранты числились как работники частного агентства, однако фактически осуществляли трудовую деятельность на производствах, что недопустимо с позиции миграционного законодательства», — рассказали в главке.
По предварительной информации, с марта 2022 года было легализовано не менее 1,5 тысяч иностранцев, что позволило участникам преступной группы заработать несколько десятков миллионов рублей.
Изъятые документы подсказывают, что в обход закона найти пристанище в городе с помощью сотрудников агентства могли несколько тысяч человек. По данным «Фонтанки», до обысков следствие располагало информацией только о шести иностранцах, которых поставили на учёт с поддельными документами в период с мая по август прошлого года.
Это дало старт делу об организации незаконной миграции, которое с марта расследует полицейское следствие.