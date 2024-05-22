В Финляндии возле границы с Россией установили синие будки для контроля за «направляемой миграцией»

В Финляндии появились пограничные пункты для усиления контроля за границей с Россией. Будки синего цвета установили на всей восточной границе из-за направляемой миграции, сообщает 22 мая издание Yle.
Будки-контейнеры имеют закрытый корпус с оборудованной площадкой на крыше. Как рассказал заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, они были заказаны прошлой зимой и предназначены для выполнения кратковременных задач по наблюдению за территорией.
«Благодаря такому решению мы можем с высоты наблюдать за территорией. При необходимости в контейнере можно остаться на ночь», — добавила Ахтиайнен.
Накануне стало известно, что правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Вскоре документ должен одобрить финский парламент. До этого премьер-министр Орпо говорил, что при принятии закона Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте.
Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.