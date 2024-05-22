    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    769мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur98.3

    В Финляндии возле границы с Россией установили синие будки для контроля за «направляемой миграцией»

    1930
    3 комментария

    В Финляндии появились пограничные пункты для усиления контроля за границей с Россией. Будки синего цвета установили на всей восточной границе из-за направляемой миграции, сообщает 22 мая издание Yle.

    Будки-контейнеры имеют закрытый корпус с оборудованной площадкой на крыше. Как рассказал заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен, они были заказаны прошлой зимой и предназначены для выполнения кратковременных задач по наблюдению за территорией.

    «Благодаря такому решению мы можем с высоты наблюдать за территорией. При необходимости в контейнере можно остаться на ночь», — добавила Ахтиайнен.

    Накануне стало известно, что правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Вскоре документ должен одобрить финский парламент. До этого премьер-министр Орпо говорил, что при принятии закона Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте.

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияГраница
    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close