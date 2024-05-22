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    В редакцию делового журнала «Компания» нагрянула полиция. Визит связывают с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха»

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    Московская полиция 22 мая провела следственные действия в офисе делового журнала «Компания», издаваемого с 1997 года. По данным РБК, визит силовиков может быть связан с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха».

    Как пишут РИА Новости, несколько полицейских зашли внутрь здания в районе Якиманка в Москве, где располагается офис журнала, и вынесли оттуда предметы, похожие на технику. Возле здания продолжали дежурить две полицейские машины.

    По словам собеседника РБК, знакомого с материалами расследования, в ходе следственных действий может проверяться информация, полученная от админов телеграм-канала «Адские бабки». В компьютере одной из фигуранток дела якобы был найден файл со сведениями о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации «Ростех».

    Ранее «Фонтанка» писала о журналистке Александре Баязитовой, которую приговорили к пяти годам колонии за вымогательство у топ-менеджера за «блок» в Telegram. Баязитовой дали 5 лет колонии общего режима, а ее сообщнице медиатехнологу Ольге Архаровой — 4,5 года. Было установлено, что обе женщины имеют отношение к администрированию телеграм-канала «Адские бабки».

    Журнал «Компания» специализируется на деловых новостях. Его учредителем и владельцем 100% акций издания является Татьяна Алексеева.

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