В редакцию делового журнала «Компания» нагрянула полиция. Визит связывают с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха»

Московская полиция 22 мая провела следственные действия в офисе делового журнала «Компания», издаваемого с 1997 года. По данным РБК, визит силовиков может быть связан с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха».

Как пишут РИА Новости, несколько полицейских зашли внутрь здания в районе Якиманка в Москве, где располагается офис журнала, и вынесли оттуда предметы, похожие на технику. Возле здания продолжали дежурить две полицейские машины.



По словам собеседника РБК, знакомого с материалами расследования, в ходе следственных действий может проверяться информация, полученная от админов телеграм-канала «Адские бабки». В компьютере одной из фигуранток дела якобы был найден файл со сведениями о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации «Ростех».