Медиатехнолога, пиарщика и журналиста арестовали в Москве за вымогательство у банка

Трех женщин, в том числе недавно родившую, отправил в СИЗО на два месяца суд в Москве. Их обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, они разошлись в вопросе признания вины.
Об аресте пиар-менеджера Инны Чуриловой, медиатехнолога Ольги Архаровой и журналиста Александры Баязитовой сообщает «Коммерсантъ». Меру пресечения им избрали 10 августа по делу о вымогательстве. Ранее сообщалось, что девушки каким-то образом покусились на деньги Ростеха, теперь речь идет о Промсвязьбанке.
Также известно, что они имеют отношение к администрированию нескольких телеграм-каналов: «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня».
Медиатехнолог признала вину частично, пиарщица Чурилова в полном объеме. Она также сообщила в зале суда, что недавно родила, и просила его не арестовывать. Журналист сказала, что не понимает, в чем ее обвиняют, и вину не признала.