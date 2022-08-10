Медиатехнолога, пиарщика и журналиста арестовали в Москве за вымогательство у банка

Трех женщин, в том числе недавно родившую, отправил в СИЗО на два месяца суд в Москве. Их обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, они разошлись в вопросе признания вины.

Об аресте пиар-менеджера Инны Чуриловой, медиатехнолога Ольги Архаровой и журналиста Александры Баязитовой сообщает «Коммерсантъ». Меру пресечения им избрали 10 августа по делу о вымогательстве. Ранее сообщалось, что девушки каким-то образом покусились на деньги Ростеха, теперь речь идет о Промсвязьбанке.