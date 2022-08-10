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    Медиатехнолога, пиарщика и журналиста арестовали в Москве за вымогательство у банка

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    Трех женщин, в том числе недавно родившую, отправил в СИЗО на два месяца суд в Москве. Их обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, они разошлись в вопросе признания вины.

    Об аресте пиар-менеджера Инны Чуриловой, медиатехнолога Ольги Архаровой и журналиста Александры Баязитовой сообщает «Коммерсантъ». Меру пресечения им избрали 10 августа по делу о вымогательстве. Ранее сообщалось, что девушки каким-то образом покусились на деньги Ростеха, теперь речь идет о Промсвязьбанке.

    Также известно, что они имеют отношение к администрированию нескольких телеграм-каналов: «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня».

    Медиатехнолог признала вину частично, пиарщица Чурилова в полном объеме. Она также сообщила в зале суда, что недавно родила, и просила его не арестовывать. Журналист сказала, что не понимает, в чем ее обвиняют, и вину не признала.

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