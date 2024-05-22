    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    770мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.41eur98.3

    Премьер-министр Финляндии назвал необходимое условие для открытия границы с Россией

    4212
    30 комментариев

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что для открытия границы требуется возвращение российской стороны «к нормальной работе». Об этом стало известно в среду, 22 мая, из публикации издания Yle.

    Орпо в ходе пресс-конференции сказал, что пограничное движение может возобновиться в том случае, если по обе стороны будут придерживаться правил, существовавших до ситуации с беженцами.

    «Российские пограничники должны вернуться к обычной практике, когда людей без въездных документов к границе не пускают», — сказал премьер-министр Финляндии.

    Также глава МВД страны Мари Рантанен отметила, что открытие границы с РФ не привязано к принятию закона «о борьбе с направляемой миграцией». «Этот закон не может быть напрямую связан с открытием границы. Конечно, мы оцениваем возможность [открытия], исходя из информации властей, а также существующих угроз», — сказала она.

    Накануне стало известно, что правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Вскоре документ должен одобрить финский парламент. До этого премьер-министр Орпо говорил, что при принятии закона Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте.

    Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияГраница России и Финляндии
    ЛАЙК15
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close