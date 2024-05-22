Премьер-министр Финляндии назвал необходимое условие для открытия границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что для открытия границы требуется возвращение российской стороны «к нормальной работе». Об этом стало известно в среду, 22 мая, из публикации издания Yle.



Орпо в ходе пресс-конференции сказал, что пограничное движение может возобновиться в том случае, если по обе стороны будут придерживаться правил, существовавших до ситуации с беженцами.

«Российские пограничники должны вернуться к обычной практике, когда людей без въездных документов к границе не пускают», — сказал премьер-министр Финляндии.

