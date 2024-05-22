Премьер-министр Финляндии назвал необходимое условие для открытия границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что для открытия границы требуется возвращение российской стороны «к нормальной работе». Об этом стало известно в среду, 22 мая, из публикации издания Yle.
Орпо в ходе пресс-конференции сказал, что пограничное движение может возобновиться в том случае, если по обе стороны будут придерживаться правил, существовавших до ситуации с беженцами.
«Российские пограничники должны вернуться к обычной практике, когда людей без въездных документов к границе не пускают», — сказал премьер-министр Финляндии.
Также глава МВД страны Мари Рантанен отметила, что открытие границы с РФ не привязано к принятию закона «о борьбе с направляемой миграцией». «Этот закон не может быть напрямую связан с открытием границы. Конечно, мы оцениваем возможность [открытия], исходя из информации властей, а также существующих угроз», — сказала она.
Накануне стало известно, что правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Вскоре документ должен одобрить финский парламент. До этого премьер-министр Орпо говорил, что при принятии закона Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте.