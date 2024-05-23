На Фестивале новой музыки ждут «Восстание из мертвых» и «Мокрого Пушкина»

С 23 мая по 8 июня в Петербурге пройдет XI Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки, где прозвучит экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты и свободная импровизация.
Публику ждет свыше 60 событий, в том числе мировые и российские премьеры сочинений, написанных в XXI веке. Они прозвучат на разных площадках, таких как Концертный зал Мариинского театра, Большой зал Филармонии, Новая сцена Александринского театра, Шереметевский дворец, Екатерининское собрание, Новая Голландия.
На сцене Концертного зала Мариинского театра состоится российская премьера китайской камерной оперы композитора Вэня Дечина «Восстание из мертвых», основанной на произведении писателя Лу Синя «Воскресение скелета» (23 мая, 19.00, 6+), также премьеры будут посвящены 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
В Мастерской Михаила Аникушина Just Ensemble исполнит программу из сочинений, которые написали Владимир Раннев, Сы-Тин Линь, Пуян Рамэзанпур, Куньянг Хэ, Элина Лебедзе и Дэцин Вэнь (24 мая, 20.00, 12+). Там же пройдет выступление ансамбля Reheard с программой из Жерома Комбье, Анны Поспеловой, Мирелы Ивичевич, Эдвина Х. НГ и Педро Паскоали (26 мая, 19.00, 12+). И сольный концерт Михаила Крутика, где прозвучат Уско Мериляйнен, Ханс Вернер Хенце, Хайнц Холлигер, Араш Азади и сам Михаил Крутик (28 мая, 20.00, 12+).
Также сочинения в рамках фестиваля исполнят Ансамбль солистов «Студия новой музыки» (29 мая, 19.00, Шереметевский дворец, 6+), Квартет саксофонистов «SeVer» (31 мая, 20.00, Мастерская Михаила Аникушина, 12+), Санкт-Петербургский импровизационный оркестр (7 июня, 20.00, Новая Голландия, 12+), Московский Ансамбль Современной Музыки (3 июня, 20.00, Екатерининское собрание, 12+) и другие.
Полная программа фестиваля — на сайте.