Город встречает новое «Пространство»

Современная точка притяжения: на территории бывшей фабрики «Скороход» у Московских ворот появится новый креативный кластер с офисами, апартаментами, авторскими ресторанами и wellness. Проект имеет все шансы на успех благодаря удачному расположению и грамотному наполнению, считают эксперты рынка недвижимости.

В 2024 году, в рамках глобального редевелопмента территории бывшей фабрики «Скороход», которую производит «Охта групп», компания «Союз Девелопмент» создаёт новый проект, сочетающий в себе элементы общественного пространства и фешенебельного апарт-отеля.

Идеология этого проекта — уникальная философия восприятия отдыха для искушенного гостя. Она позволяет создать авторский продукт для инвестора, который приобретает не просто метры, а совместно с девелопером создает концепцию камерности и уединения.

Новый бутик-отель получил название «Пространство» — как имя нарицательное для знакового явления в городской культуре. Все концептуальные элементы «Пространства» будут сочетаться с концепцией Slow-life («медленная жизнь») — антагониста вечно спешащему городу: оазис спокойствия в океане городской суеты.

Компания «Союз Девелопмент», которая реализует проект, известна своими работами по восстановлению исторических зданий с последующим приспособлением под современное использование. Концепция, программы доходности и адаптация под будущую функцию бутик отеля, дизайн и наполнение номерного фонда разрабатываются совместно с командой Avenue-Аpart. Впоследствии проект войдёт в сеть апарт-отелей под брендом «Пространство by Avenue-Аpart» с классификацией 4*.

«Наша задача — бережно сохранить тонкую архитектурную ткань исторического здания и наполнить «Пространство» новыми культурными смыслами, отвечающими современным трендам. Предложенная командой Avenue-Apart и выбранная нами концепция Slow-life находится на пике урбанистических тенденций. «Пространство by Avenue-Аpart» как объект инвестиций — не только вложение в стабильный и гарантированный доход, но ещё и достойный вклад в коллекцию избранной недвижимости для истинных ценителей и знатоков эксклюзивных объектов», — говорит генеральный директор «Союз Девелопмент» и инвестор проекта «Пространство by Avenue-apart» Заза Паскадзе.

Инфраструктурой «Пространство by Avenue-Аpart» будет управлять профессиональная управляющая компания «МТЛ-Апарт».

Культурно-развлекательная инфраструктура будет включать в себя авторские рестораны, современные SPA- и welness-салоны, студии йоги и пилатеса — всё, что необходимо городскому жителю для полноценного отдыха после напряжённого рабочего дня.

«Наша совместная с инвестором команда тщательно изучала все текущие тенденции в урбанистике и остановилась на концепции Slow-life, куда входят в том числе аспекты современного городского отдыха, новые гастрономические тенденции slow-food и все самые современные тенденции wellness-индустрии. Наша концепция базируется на сочетании спокойной уверенности в своих инвестициях и персональном комфорте для каждого гостя «Пространство by Avenue-Аpart»», — подчеркнул генеральный директор МТЛ-Апарт (бренд Avenue-Аpart) Николай Антонов.

В мае 2024 года в продажу поступят первые лоты апарт-отеля «Пространство by Avenue-Аpart». Компания «Союз Девелопмент» планирует завершить редевелопмент объекта в апреле 2026 года.

Заявку на приобретение недвижимости в проекте можно оставить по ссылке.

Фото и текст предоставлены пресс-службой компании «Союз Девелопмент».