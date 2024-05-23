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    Дом-памятник на Садовой выставят на торги повторно. Потенциальный покупатель пришел без задатка

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    Продажа на торгах дома-памятника на Садовой улице, 34 в центре Петербурга не состоялась из-за того, что единственный участник не внес задаток. Об этом 23 мая «Фонтанке» сообщили в службе внешних коммуникаций оператора реализации федерального имущества «Дом.РФ».

    Задаток — это обязательное условие для участия в торговой процедуре. Поскольку лот был оценен в 574 миллиона рублей, чтобы побороться за него, участник должен быть внести задаток в размере 114,8 миллиона рублей. Заявка на участие поступила всего одна, но задатка при ней не было. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

    Эту заявку подавал предприниматель Шабазян Паруйр Арташесович, заметило издание «Деловой Петербург». Журналисты указали на сходство имени с Ф.И.О. основателя портала о спорте и ставках на спорт «Рейтинг букмекеров» Паруйра Шахбазяна.

    «Дом.РФ» планирует выставить объект на торги снова в начале третьего квартала 2024 года. Условия торгов и начальная цена останутся без изменений.

    Здание на Садовой, 34 признано объектом культурного наследия и также известно как Дом Второго Общества взаимного кредита. Оно продается вместе с еще одной небольшой постройкой и участком. Об истории здания и его сегодняшнем облике «Фонтанка» писала здесь.

    Внутри до сих пор незаконно располагается магазин одежды, напоминающий рынок, что много лет раздражает жителей города.

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