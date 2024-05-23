Продажа на торгах дома-памятника на Садовой
Задаток — это обязательное условие для участия в торговой процедуре. Поскольку лот был оценен в 574 миллиона рублей, чтобы побороться за него, участник должен быть внести задаток в размере 114,8 миллиона рублей. Заявка на участие поступила всего одна, но задатка при ней не было. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.
Эту заявку подавал предприниматель Шабазян Паруйр Арташесович, заметило издание «Деловой Петербург». Журналисты указали на сходство имени с Ф.И.О. основателя портала о спорте и ставках на спорт «Рейтинг букмекеров» Паруйра Шахбазяна.
«Дом.РФ» планирует выставить объект на торги снова в начале третьего квартала 2024 года. Условия торгов и начальная цена останутся без изменений.
Здание на
Внутри до сих пор незаконно располагается магазин одежды, напоминающий рынок, что много лет раздражает жителей города.