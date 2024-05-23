Дом-памятник на Садовой выставят на торги повторно. Потенциальный покупатель пришел без задатка

Продажа на торгах дома-памятника на Садовой улице, 34 в центре Петербурга не состоялась из-за того, что единственный участник не внес задаток. Об этом 23 мая «Фонтанке» сообщили в службе внешних коммуникаций оператора реализации федерального имущества «Дом.РФ».



Задаток — это обязательное условие для участия в торговой процедуре. Поскольку лот был оценен в 574 миллиона рублей, чтобы побороться за него, участник должен быть внести задаток в размере 114,8 миллиона рублей. Заявка на участие поступила всего одна, но задатка при ней не было. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.