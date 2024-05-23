На железнодорожной станции Орехово загорелся трансформатор

На железнодорожной станции Орехово в Ленинградской области вечером 23 мая загорелся трансформатор. Станция располагается в 73 километрах от Финляндского вокзала на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги, между платформами «Лемболово» и 67-й км, возле большого садоводческого массива.
К месту возгорания тяговой подстанции оперативно прибыл пожарный поезд, и в 18:20 пожар был локализован. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На движение поездов инцидент не повлиял, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее пожар возник вблизи станции Электродепо за Балтийским вокзалом.