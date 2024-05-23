В Иране похоронили погибшего президента Эбрахима Раиси. В траурных мероприятиях приняли участие миллионы человек

Тело покойного доставили в мавзолей имама Резы — архитектурный комплекс XIII века в его родном городе Мешхеде. Ранее гроб с телом был провезен в кортеже по улицам города Бирдженда. Траурные церемонии проходили также в городах Тебриз, Кум, Тегеран. К шествию присоединялись тысячи человек, желающих проститься с погибшим. По предварительным данным, в одном лишь родном городе Раиси на похороны пришло около 3 миллионов человек.

В Иране 23 мая завершились похороны погибшего при крушении вертолета президента страны Сейеда Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ВВС.

В мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, с покойным простился и верховный лидер Ирана 85-летний аятолла Али Хаменеи, верховный лидер страны. На улицах Мешхеде развесили огромные фотографии Раиси, черные флаги и исламские религиозные символы.

Одетые в траур люди, вышедшие проститься с Раиси, тоже принесли с собой портреты президента. Многие держали в руках молитвенники и чётки и причитали по покойному в соответствии с традицией. В шествии можно было заметить и тех, кто пришел всей семьей, вместе с детьми младшего школьного возраста и младенцами в колясках.

В числе гостей траурной церемонии были замечены президент Туниса и эмир Катара. Из европейских стран своих представителей прислали Россия, Сербия и Беларусь.

Сегодня прощаются также и с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом — траурные мероприятия проходят в Тегеране.

