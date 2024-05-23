Прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком запустят с 16 июня

С 16 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком. В летнем графике полеты запланированы трижды в неделю. Подробности в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС).



Рейсы появятся в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Выполнять их будут лайнеры Boeing 777 .

«Вылет из аэропорта Пулково — в 17:10, прибытие во Владивосток — в 08:45. Время указано местное для каждого города», — говорится в сообщении.

Кроме того, на маршруте имеются субсидируемые государством тарифы для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан. Билеты уже доступны к покупке, время в пути составит порядка 8,5 часа.