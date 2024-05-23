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    Прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком запустят с 16 июня

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    С 16 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком. В летнем графике полеты запланированы трижды в неделю. Подробности в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС).

    Рейсы появятся в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Выполнять их будут лайнеры Boeing 777.

    «Вылет из аэропорта Пулково — в 17:10, прибытие во Владивосток — в 08:45. Время указано местное для каждого города», — говорится в сообщении.

    Кроме того, на маршруте имеются субсидируемые государством тарифы для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан. Билеты уже доступны к покупке, время в пути составит порядка 8,5 часа.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 июня в Пулково начнут принимать электронные посадочные талоны на международных рейсах. Их можно будет не распечатывать.

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