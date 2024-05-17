С 1 июня в Пулково начнут принимать электронные посадочные талоны на международных рейсах. Их можно будет не распечатывать

С 1 июня в аэропорту Пулково начнут принимать электронные посадочные талоны на международных рейсах. Об этом сообщил Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» на пленарном заседании ТранспортФеста 17 мая. «Если вы все сделали сами, то проходите насквозь», — пояснил он.



Сейчас пройти с электронным посадочным, показав его на экране смартфона, можно только на внутренние рейсы. Проездной документ на международные направления нужно распечатать на бумаге и поставить печать перед проходом на паспортный контроль.