Готовивший подрыв на железной дороге в Крыму диверсант подорвался на своей же взрывчатке

Мужчина, планировавший совершить теракт на железной дороге в Крыму, подорвался на своем же взрывном устройстве. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала « Крым 24 » 23 мая.



Инцидент произошел в Кировском районе Крыма.

«Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало», — сказал Аксенов, не уточнив дату ЧП.

Он также подчеркнул, что все случаи диверсий и их подготовки в Крыму расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.