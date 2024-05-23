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    Готовивший подрыв на железной дороге в Крыму диверсант подорвался на своей же взрывчатке

    2002
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    Мужчина, планировавший совершить теракт на железной дороге в Крыму, подорвался на своем же взрывном устройстве. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» 23 мая.

    Инцидент произошел в Кировском районе Крыма.

    «Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало», — сказал Аксенов, не уточнив дату ЧП.

    Он также подчеркнул, что все случаи диверсий и их подготовки в Крыму расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.

    Ранее «Фонтанка» писала о последствиях попытки поджога железнодорожного оборудования для курсанта из Петербурга. На преступление молодого человека толкнули игромания и долги. В результате военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в ИК строгого режима.

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