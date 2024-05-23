Готовивший подрыв на железной дороге в Крыму диверсант подорвался на своей же взрывчатке

Мужчина, планировавший совершить теракт на железной дороге в Крыму, подорвался на своем же взрывном устройстве. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «
Инцидент произошел в Кировском районе Крыма.
«Нес взрывчатку, хотел заложить под железную дорогу, хотел теракт совершить на железной дороге. Сдетонировало», — сказал Аксенов, не уточнив дату ЧП.
Он также подчеркнул, что все случаи диверсий и их подготовки в Крыму расследованы, подозреваемые и обвиняемые задержаны.
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