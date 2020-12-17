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Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о русских хакерах в США

Президент Владимир Путин назвал провокацией вопрос лидера группы «Ленинград» и руководителя канала RTVI Сергея Шнурова о вмешательстве российских хакеров в выборы США. Свою оценку глава государства высказал на онлайн-пресс-конференции 17 декабря.

«Почему российские хакеры не помогли избраться Трампу? Это не вопрос, это провокация, русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избраться Трампу. Это повод для того, чтобы не признать легитимность действующего пока президента Соединенных Штатов», — отметил он.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

В США велись сразу несколько расследований вмешательства России в президентские выборы 2016 года. За два года комитет по разведке Сената США так и не обнаружил прямых доказательств связи кандидата от республиканцев и России. Помимо комиссии Сената над поиском следов российского влияния работала группа расследователей спецпрокурора Роберта Мюллера, которая завершила работу в марте. Генпрокурор США Уильям Барр направил в Конгресс отчет о результатах расследования Мюллера, в котором говорится, что спецпрокурор также не обнаружил свидетельств сговора и координации между избирательным штабом Трампа и Россией. И американский президент, и российская сторона неоднократно отрицали все обвинения.

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Комментарии (8)

вадики
Шнурова в президенты Шнуров наш президент пусть Зеленский умоется
вадики
Шнурова-в президенты!!!!Шнуров Наш президент!!Пускай Зеленский умоется!!!
walker_5e4cd299a1c68
вопрос лидера группы «Ленинград» и руководителя канала RTVI Сергея Шнурова
Остановись планета, я сойду.
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