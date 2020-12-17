«При падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска». Шнур спросил Путина, как не ругаться матом

Президент России Владимир Путин посоветовал генеральному продюсеру телеканала RTVi, певцу и шоумену Сергею Шнурову вспомнить киноклассику. Так глава государства во время пресс-конференции 17 декабря ответил на вопрос, как описывать жизнь без использования ненормативной лексики.
Слово «начинающему журналисту» Сергею Шнурову предложил дать Дмитрий Песков. Шоумен сразу заявил, что «самый козырный вопрос» про расследование об отравлении Алексея Навального оставит коллегам.
«Как простому русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?» — спросил Шнуров.
«Обратитесь к известным фильмам классики советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали», — ответил президент.
Он поблагодарил Шнура за то, что последний не использовал такую лексику во время пресс-конференции.