«При падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска». Шнур спросил Путина, как не ругаться матом

Президент России Владимир Путин посоветовал генеральному продюсеру телеканала RTVi, певцу и шоумену Сергею Шнурову вспомнить киноклассику. Так глава государства во время пресс-конференции 17 декабря ответил на вопрос, как описывать жизнь без использования ненормативной лексики.

Слово «начинающему журналисту» Сергею Шнурову предложил дать Дмитрий Песков. Шоумен сразу заявил, что «самый козырный вопрос» про расследование об отравлении Алексея Навального оставит коллегам.

«Как простому русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?» — спросил Шнуров.