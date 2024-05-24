В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли Чехия и Швеция

Сборная Чехии по хоккею 23 мая обыграла команду из США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Теперь ей предстоит сразиться с национальной сборной Швеции за право выйти в финал чемпионата.
Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу чехов: автором единственного гола в ворота американской сборной стал Павел Заха.
Швеция в овертайме со счетом 2:1 одержала победу над Финляндией: в первых двух периодах команды голов не забили, и лишь на 16-й минуте третьего игрового отрезка Расмус Далин открыл счет. Ханнес Бьернинен сравнял счет на последней минуте периода, и уже в овертайме победу шведской сборной принес Йоэль Эрикссон Эк.
Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 мая. Кроме Швеции и Чехии, сборная Канады сыграет со сборной Швейцарии. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.
Сборные России и Белоруссии участия в чемпионате не принимают из-за санкций.