В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли Чехия и Швеция

Сборная Чехии по хоккею 23 мая обыграла команду из США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Теперь ей предстоит сразиться с национальной сборной Швеции за право выйти в финал чемпионата.

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу чехов: автором единственного гола в ворота американской сборной стал Павел Заха.

Швеция в овертайме со счетом 2:1 одержала победу над Финляндией: в первых двух периодах команды голов не забили, и лишь на 16-й минуте третьего игрового отрезка Расмус Далин открыл счет. Ханнес Бьернинен сравнял счет на последней минуте периода, и уже в овертайме победу шведской сборной принес Йоэль Эрикссон Эк.