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    В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли Чехия и Швеция

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    Сборная Чехии по хоккею 23 мая обыграла команду из США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Теперь ей предстоит сразиться с национальной сборной Швеции за право выйти в финал чемпионата.

    Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу чехов: автором единственного гола в ворота американской сборной стал Павел Заха.

    Швеция в овертайме со счетом 2:1 одержала победу над Финляндией: в первых двух периодах команды голов не забили, и лишь на 16-й минуте третьего игрового отрезка Расмус Далин открыл счет. Ханнес Бьернинен сравнял счет на последней минуте периода, и уже в овертайме победу шведской сборной принес Йоэль Эрикссон Эк.

    Полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 мая. Кроме Швеции и Чехии, сборная Канады сыграет со сборной Швейцарии. Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.

    Сборные России и Белоруссии участия в чемпионате не принимают из-за санкций.

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    ХоккейЧемпионат мираШвецияЧехия
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