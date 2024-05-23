Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закрыта — ждем участников 25 мая на трассе велозаезда

Важное напоминание — все петербургские участники фестиваля должны получить стартовые пакеты заранее. Сделать это можно 23 и 24 мая с 16:00 до 21:00 в гипермаркетах «О'КЕЙ» на пр. Науки, 17, к. 1 (ст. метро «Академическая») и на Московском пр., 137 (ст. метро «Электросила»). В стартовом пакете вы найдете стартовый номер — без него нельзя выйти на трассу заезда — и медаль участника, которая останется вам на память об этом празднике.

Если у вас уже есть не только стартовый номер, но и оригинальный костюм для заезда, то можете отправлять свою фотографию для участия в конкурсе. Для этого необходимо запечатлеть на снимке себя в костюме с велосипедом так, чтобы стартовый номер был хорошо виден. Фотографии принимаются не позднее чем за час до вашего заезда в WhatsApp или Telegram на номер +7 (921) 636–66–74. В сообщении обязательно укажите ФИО и номер заезда, в котором вы участвуете. Напоминаем, что в каждом заезде проводятся конкурсы по трем номинациям: «Лучший костюм», «Лучшее оформление велосипеда» и «Не один» (для групповых выступлений). Результаты конкурса будут объявлены за полчаса до начала каждого заезда.