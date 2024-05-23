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    ЗСДфест

    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закрыта — ждем участников 25 мая на трассе велозаезда

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    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест завершилась — желающие прокатиться по Западному скоростному диаметру 25 мая разобрали все 15 тысяч слотов.

    Важное напоминание — все петербургские участники фестиваля должны получить стартовые пакеты заранее. Сделать это можно 23 и 24 мая с 16:00 до 21:00 в гипермаркетах «О'КЕЙ» на пр. Науки, 17, к. 1 (ст. метро «Академическая») и на Московском пр., 137 (ст. метро «Электросила»). В стартовом пакете вы найдете стартовый номер — без него нельзя выйти на трассу заезда — и медаль участника, которая останется вам на память об этом празднике.

    Получили стартовый номер — ждем вас 25 мая. Фестивальный городок на Богатырском пр., 42 откроется в 16:00, в 18:00 стартует первый заезд — «Наш оранжевый», а в 20:30 — вечерний заезд «Засвети ЗСД». В каждом из них на трассу выйдут 7,5 тыс. велосипедистов.

    Если у вас уже есть не только стартовый номер, но и оригинальный костюм для заезда, то можете отправлять свою фотографию для участия в конкурсе. Для этого необходимо запечатлеть на снимке себя в костюме с велосипедом так, чтобы стартовый номер был хорошо виден. Фотографии принимаются не позднее чем за час до вашего заезда в WhatsApp или Telegram на номер +7 (921) 636–66–74. В сообщении обязательно укажите ФИО и номер заезда, в котором вы участвуете. Напоминаем, что в каждом заезде проводятся конкурсы по трем номинациям: «Лучший костюм», «Лучшее оформление велосипеда» и «Не один» (для групповых выступлений). Результаты конкурса будут объявлены за полчаса до начала каждого заезда.

    Напомним, что шестой фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 25 мая, по участку трассы Западного скоростного диаметра. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по одной из самых красивых трасс города. Высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.

    Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера —холдинга Setl Group, командного партнера — принтерии «Ямайка», генерального радиопартнера — «Европа плюс», официального телепартнера — телеканала ТНТ, официального партнера — сети гипермаркетов «О’КЕЙ», партнера ГК «А101».

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