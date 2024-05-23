Мигрант пытался изнасиловать москвичку в темном переулке, но получил серьезный отпор. Видео

В Москве задержали гражданина Киргизии, который напал на девушку и попытался ее изнасиловать, угрожая убийством. Прохожая оказалась не из робких. Видео произошедшего опубликовали в пресс-службе столичного Следственного комитета 23 мая.



Инцидент произошел 20 мая у жилого дома на столичной улице Дыбенко. Мужчина напал на незнакомку со спины, схватил за шею и затащил в темный угол.

