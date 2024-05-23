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    Мигрант пытался изнасиловать москвичку в темном переулке, но получил серьезный отпор. Видео

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    В Москве задержали гражданина Киргизии, который напал на девушку и попытался ее изнасиловать, угрожая убийством. Прохожая оказалась не из робких. Видео произошедшего опубликовали в пресс-службе столичного Следственного комитета 23 мая.

    Инцидент произошел 20 мая у жилого дома на столичной улице Дыбенко. Мужчина напал на незнакомку со спины, схватил за шею и затащил в темный угол.

    официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

    «Угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать», — говорится в сообщении. Но, получив активный отпор, агрессор скоро сбежал.

    В результате розыска мужчину задержали. Им оказался гражданин Кыргызской Республики, ему предъявлено обвинение. Возбуждены два уголовных дела по статьям «покушение на изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

    Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. «В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» сообщала об изнасиловании медсестры, гулявшей с собакой в Ленобласти. По словам пострадавшей, она несколько раз пыталась сбежать от насильника, но он догонял её и затаскивал обратно, называя себя маньяком и извращенцем.

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    Покушение на изнасилование
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