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    Анастасия Паутова выпускает спектакль о том, как пережить смерть близкого

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    24 и 25 мая на сцене Городского театра пройдут премьерные показы спектакля Анастасии Паутовой «Мать» по мотивам одноименной пьесы современного британского драматурга Марка Равенхилла. В основу спектакля легла лишь одна часть из драматургического цикла «Shoot / Get Treasure / Repeat».

    Фото: предоставлено организаторами
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    В центре сюжета оказываются размышления о столкновении человека со смертью. Как люди переживают потерю родного человека? Как человек справляется с психологической травмой, когда не может продолжать жизнь? Однако спектакль не обращается к бытовым подробностям и фактическому переживанию утраты, создатели спектакля определяют жанр как «трагикомедия, сюрреализм и сны».

    Действие разворачивается в квартире женщины, которая недавно потеряла мужа. Свою жизнь и любовь вдова решает посвятить маленькому сыну — но он вырастает, уходит в армию и затем на войну, где погибает. Кто сообщит ей о смерти сына? Режиссёр уделяет этому особое внимание, показывая двух разных персонажей: один делает это впервые, для второго же доставка вестей о смерти стала рутиной.

    Режиссер спектакля Анастасия Паутова — блогер и автор проекта «llllllll1111llllll»: «Подписчики часто спрашивают меня: как вы справляетесь с тревожностью? Этот спектакль и есть моя рефлексия и ответ на вопрос «как жить?».

    Спектакль исполнят выпускники мастерской Льва Эренбурга: Даяна Загорская, Артем Злобин, Лиза Калинина.

    18+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

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