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    Прокуратура проверит, почему сгорел трансформатор на станции Орехово. На подозрении масло

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    Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства возгорания трансформатора в Ленинградской области. Об этом надзорное ведомство сообщает вечером 23 мая.

    По данным «Фонтанки», пламя вспыхнуло на объекте рядом с железнодорожной станцией Орехово. К месту возгорания тяговой подстанции оперативно прибыл пожарный поезд, и в 18:20 пожар был локализован.

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    «Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием районного трансформатора тяговой подстанции рядом с железнодорожной станцией Орехово <...> По предварительным данным, возгорание произошло в результате перегрева технического масла».

    Уточняется, что пострадавших нет. Задержек поездов не допущено.

    Напомним, станция Орехово располагается в 73 километрах от Финляндского вокзала на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги, между платформами «Лемболово» и 67-й км, возле большого садоводческого массива.

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