Прокуратура проверит, почему сгорел трансформатор на станции Орехово. На подозрении масло

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства возгорания трансформатора в Ленинградской области. Об этом надзорное ведомство сообщает вечером 23 мая.
По данным «Фонтанки», пламя вспыхнуло на объекте рядом с железнодорожной станцией Орехово. К месту возгорания тяговой подстанции оперативно прибыл пожарный поезд, и в 18:20 пожар был локализован.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием районного трансформатора тяговой подстанции рядом с железнодорожной станцией Орехово <...> По предварительным данным, возгорание произошло в результате перегрева технического масла».
Уточняется, что пострадавших нет. Задержек поездов не допущено.
Напомним, станция Орехово располагается в 73 километрах от Финляндского вокзала на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги, между платформами «Лемболово» и 67-й км, возле большого садоводческого массива.