Генштаб ВС Ирана поделился предварительными результатами расследования крушения президентского вертолета

Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.
Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся лишь после столкновения с горой, а пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.
Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган.
Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.