Генштаб ВС Ирана поделился предварительными результатами расследования крушения президентского вертолета

Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.

Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся лишь после столкновения с горой, а пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.

Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.