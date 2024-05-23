    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    771мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.25eur97.88

    Генштаб ВС Ирана поделился предварительными результатами расследования крушения президентского вертолета

    2565
    2 комментария

    Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС.

    Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся лишь после столкновения с горой, а пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.

    Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.

    Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган.

    Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВертолетКрушениеИранПрезидентРасследование
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close