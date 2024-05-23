Суд в Донецке арестовал на два месяца главу подшефного Ленобласти города Енакиево

Суд в Донецке арестовал на два месяца
Напомним, Храменков был задержан сотрудниками ФСБ 19 мая. По версии следствия, он получил взятки на сумму 13 миллионов рублей за содействие в заключении договоров аренды недвижимости, принадлежащей администрации.
Один из знакомых подозреваемого прокомментировал изданию его арест.
«Даже если он и "разгружал" коммерсантов, это не значит, что всё клал себе в карман. Тут же постоянно нужны деньги на поддержание городского хозяйства. Трубы дырявые, ЖКХ в плачевном состоянии», — цитирует 47news анонимного собеседника.
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