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    Суд в Донецке арестовал на два месяца главу подшефного Ленобласти города Енакиево

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    Суд в Донецке арестовал на два месяца 46-летнего главу администрации города Енакиево Романа Храменкова. Об этом 23 мая сообщает 47news. По данным портала, следком ДНР вменяет Храменкову взятки в особо крупном размере.

    Напомним, Храменков был задержан сотрудниками ФСБ 19 мая. По версии следствия, он получил взятки на сумму 13 миллионов рублей за содействие в заключении договоров аренды недвижимости, принадлежащей администрации.

    Один из знакомых подозреваемого прокомментировал изданию его арест.

    «Даже если он и "разгружал" коммерсантов, это не значит, что всё клал себе в карман. Тут же постоянно нужны деньги на поддержание городского хозяйства. Трубы дырявые, ЖКХ в плачевном состоянии», — цитирует 47news анонимного собеседника.

    Ленинградская область взяла шефство над 115-тысячным донбасским городом Енакиево в мае 2022 года. Портал 47news подробно рассказывал, на что там уходят деньги из казны Ленобласти (сумма приближается к 4 миллиардам рублей). Приглядывать за тратами местных властей регулярно приезжают эмиссары из 47-го региона.

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