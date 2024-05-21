Автосалон на диване: дельные советы, на что обратить внимание при покупке машины онлайн

Фото: iStock/Halfpoint Поделиться Поделиться





С интернетом жизнь становится проще: например, заказать онлайн теперь можно не только продукты и вещи, но и автомобили — например, в «Мегамаркете». Это удобно как для дилерских центров, которые могут наглядно показать свой ассортимент, так и для покупателей — ведь здесь представлена большая витрина машин на любой вкус.

Только есть ли правила: как покупать, на что обращать внимание? Сложно ли это или просто? Изучите пошаговую инструкцию и прочитайте, что о новой возможности для водителей думает известный автоблогер-миллионник Никитос.

Посмотреть каталог и выбрать модель Главный плюс, который стоит сразу отметить: покупка машины на маркетплейсе ничем не отличается от классического онлайн-шопинга. Как обычно, выбираете понравившуюся модель, изучаете ее особенности, информацию о комплектации и только потом оформляете заказ.

В каталоге на сайте или в приложении нужно выбрать категорию «Автотовары», далее — «Автомобили». Перед покупателем открывается целая витрина новеньких машин. Главное — включить необходимый фильтр, чтобы модель максимально подходила под ваши потребности. Можно сразу настроить ценовую категорию и выбирать по типу кузова, двигателя, цвету и другим характеристикам.

Ассортимент «Мегамаркета» позволяет подобрать автомобиль без пробега под свои желания и финансовые возможности. Сейчас на маркетплейсе представлены внедорожники Land Rover, люксовые кроссоверы Hongqi, премиальные модели Zeekr, а также CHERY, CHANGAN, JETOUR и другие китайские бренды. Все они 2023 и 2024 года выпуска. А вот информауцией, как сегодня люди выбирают машины и на что важно обращать внимание при покупке, поделился опытный автоблогер Никитос.

— В первую очередь люди выбирают авто с максимально «жирной» комплектацией, чтобы экран мультимедиа был побольше, камеры со всех сторон, всевозможные умные помощники и экономичный турбированный двигатель. Я придерживаюсь того же мнения. Покупая авто без пробега, нужно обратить внимание на гарантийные условия и их сроки, наличие дилерских центров, в которых вы сможете комфортно обслуживаться. Ну и, конечно же, покупать авто нужно только в проверенном месте: никаких «серых» автосалонов, перекупов и перегонщиков, — рассказал блогер.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Поделиться Поделиться





Несомненно, «Мегамаркет» предоставляет хорошую возможность посмотреть все машины в одном месте. Но и самому покупателю важно всегда внимательно читать карточку товара, понимать дилерские условия и взвешенно принимать решение о покупке.

Оплатить онлайн Следующий шаг — оплата. Убедитесь, что вы точно выбрали интересующую модель, перепроверили все характеристики и готовы к покупке. В корзине нажмите «Оформить заказ» и укажите, где вам будет удобно получить новый автомобиль.

«Мегамаркет» ручается за безопасность сделки и поэтому просит 100-процентную предоплату. Ведь это гарантирует покупателю цену, которая в любом случае останется неизменной. То есть автомобилист может не переживать о незапланированных расходах на дополнительные аксессуары.

Еще один емкий совет по выбору авто онлайн дал блогер Никитос.

— Самый важный плюс такой витрины — тебя никто не пытается обмануть и что-то навязать. Ты спокойно изучаешь всю необходимую информацию про авто, рассматриваешь фото сколько хочешь и так далее. На мой взгляд, очень важная функция витрины в этом случае — отзывы. Чем больше обратной связи от других людей ты увидишь, тем объективнее будет картина. Из важных характеристик можно отметить мощность мотора, экономичность, а также опции, — рассказал блогер.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Поделиться Поделиться





При покупке некоторых моделей на «Мегамаркете» вам упадет кешбэк в виде бонусов СберСпасибо. Их можно потратить на заправках или автомагазинах, а также купить не относящиеся к машине товары. Наверняка же фантазировали себе, в чем вы поедете в первый раз на новом автомобиле?

Дождаться доставку Оплата прошла, теперь нужно дождаться звонка от менеджера дилерского центра. Он уточнит детали заказа и договорится о деталях доставки.



После этого ответственность за логистику в согласованные сроки берет на себя дилер. Счастливому владельцу остается лишь по желанию проверять статус заказа.

Автомобили привозят на специальном манипуляторе бесплатно — пока только по Санкт-Петербургу и Москве. Если при приемке что-то не понравится, можно отказаться от покупки и вернуть деньги. Все в идеальном состоянии? Тогда владелец подписывает документы и забирает автомобиль.

«Мегамаркет» обещает, что в ближайшем будущем появится возможность забрать заказ в дилерском центре. Также планируется доставка и в других крупных городах РФ.

Поставить машину на учет Вместе с автомобилем владелец получает весь пакет документов. Остается только поставить машину на учет через ГИБДД в течение 10 дней после покупки — и можно покорять городские улицы. Для регистрации нужно подготовить паспорт, заявление, договор купли-продажи, полис ОСАГО и квитанцию об оплате всех госпошлин.

— Купить авто одним кликом в приложении… Пока для большинства людей это прозвучит дико, но мне кажется, в самое ближайшее время такая покупка уже не будет удивлять. Ведь буквально несколько лет назад заказать через приложение продукты или лекарства казалось абсолютно бесполезным. Все думали, что нужно лично проверить срок годности продукта на прилавке и пощупать хлеб на свежесть. А в итоге оказалось, что эти задачи можно легко доверить продавцу. То же самое и с машиной, но для осознания этого нужно время. Хотя я бы попробовал купить так авто уже сейчас, — отметил автоблогер Никитос.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Поделиться Поделиться





Покупка мототехники на «Мегамаркете» выглядит еще привлекательнее. При оформлении заказа вводите промокод «АВТОВЕСНА» на скидку 3 000 рублей при покупке от 15 000 рублей. Акция действует с 23.04.2–24 до 31.05.2024. С правилами можно ознакомиться по ссылке.

ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» , 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180, megamarket.ru

