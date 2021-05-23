FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
Автомобильный ПетербургАрхив
Зарядиться аргументами: опровергаем мифы про электромобиль
Онлайн-сервис поможет бизнесу заправить автомобили сотрудников
Кто везет на ПМЭФ'21: три класса премиального сервиса Ultima
Такси для детей и родителей: Яндекс Go обновил тариф «Детский»
В Петербурге и Ленобласти открылись новые АЗС сети «Газпромнефть»
Виртуальный — значит в тренде. Почему сеть АЗС отказывается от бумажных чеков
Дураки, дороги и крутые водители. «Фонтанка» нашла третью причину для частых ДТП
Весной — в дорогу! Мини-гид «Фонтанки» по петербургским автосервисам
Учеба, репетиции, знакомства. Чем петербуржцы занимаются в пробках
Без лишних движений. Онлайн-урегулирование по каско показало десятикратный рост
По контуру. Как маркировка автобусов в Ленобласти снизит число ДТП в России
Знаете ли вы ПДД? Правильные ответы на вопросы новогоднего теста

Новости компаний