В Петербурге и Ленобласти открылись новые АЗС сети «Газпромнефть»

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть» Поделиться Поделиться







Новые станции можно найти по следующим адресам: ул. Софийская, 85 А; ул. Савушкина, 110А; ул. Школьная, 100А, а также на Пулковском шоссе, 120, к.2А (22км). Еще две АЗС открылись в Ленинградской области: массив Победа, Речной проезд, 3, и в городе Сосновый Бор, дорога на Биостанцию.

На АЗС представлено топливо нефтеперерабатывающего завода компании «Газпром нефть»: «Дизель ОПТИ», бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95. Для тех, кто предпочитает «высокий октан», на заправках в Ленобласти есть G-Drive 100.



Сеть «Газпромнефть» использует систему постоплаты: клиенты сначала заливают топливо в бак, а затем платят наличными или банковской картой. Благодаря этому время заправки сокращается вдвое.

Но спешить не обязательно. Можно зайти в магазин: там есть около 1500 товаров, которые пригодятся в дороге. Кроме того, на новых станциях бесплатно работают пост по подкачке шин и пункт с технической водой для мытья стекол и фар.

В фирменных кафе готовят не только традиционные американо и капучино, но и новинки этого года — мокко на темном и белом шоколаде. Для любителей свежей выпечки в меню добавили слойку с цукатом и брецель-дог — сосиску в тесте с румяной корочкой, посыпанном кунжутом. Тесто изготавливается по рецептуре традиционных немецких кренделей — брецелей.

Обратите внимание: в июне в перечне АЗС сети «Газпромнефть» появятся еще четыре новых адреса. До конца месяца откроются станции на Объездном шоссе, 15А; Пулковском шоссе, 147А; Волхонском шоссе, 115, к.5А и на Лахтинском проспекте, 2, к.2А.



До 30 июня при заправке от 30 литров любым видом топлива и покупке кофе и хот-дога можно стать участником акции* и сэкономить до 2 рублей с литра топлива.

Еще больше привилегий доступно участникам программы лояльности «Нам по пути».** Для этого даже не обязательно приобретать пластиковую карту. Достаточно скачать мобильное приложение «АЗС «Газпромнефть» и выпустить ее виртуальный аналог. Одновременно можно указать свою электронную почту. В этом случае не придется брать бумажный чек за покупки на АЗС — его виртуальная версия будет приходить на этот адрес.

Одновременно с открытием новых АЗС сеть «Газпромнефть» развивает в регионе направление газомоторного топлива. Выбрать станцию, где можно заправить автомобиль сжиженным газом, и просто найти ближайшую АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении сети, доступном для Android и iOS.

* Сроки акции проведения акции — с 1 по 30 июня 2021 года. Организатор акции — ООО «Газпромнефть-Центр». Подробнее об организаторе, правилах акции, перечне продукции, ограничениях можно узнать здесь.



** Подробнее с правилами программы лояльности можно познакомиться здесь.

Материал подготовлен специально для сети АЗС «Газпромнефть».

