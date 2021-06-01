Такси для детей и родителей: Яндекс Go обновил тариф «Детский»

Фото: Яндекс Go Поделиться Поделиться







После обновления все тарифы, в которых можно вызвать предназначенную для поездок с детьми машину, теперь видны при заказе уже на первом экране приложения. Они объединены в одну группу «Детский» . Туда входит тариф «Комфорт+», «Минивэн», классы Ultima и сам «Детский». Благодаря этому найти нужный тариф можно быстрее.

Опции в приложении стали отображаться более понятно: при переходе из тарифа в тариф видно, какая именно из них добавлена и есть ли она в другом тарифе. Например, если выбрать детское кресло или бустер в «Минивэне», а потом перейти в «Комфорт+», в приложении будет написано, доступны ли кресла в автомобиле этого класса и сколько их можно там разместить.



Пассажирам с двумя детьми обновленное приложение теперь быстро покажет, есть ли возможность вызвать машину с двумя детскими креслами или бустерами. Конфигурация устройств может быть разной: два кресла, два бустера, или бустер и кресло. Опция «два детских кресла» в Петербурге пока недоступна — только в Москве, Сочи, Перми, Волгограде и Казани. Но такси с двумя бустерами или бустером и креслом сейчас можно вызвать в большинстве крупных городов.



Поделиться Поделиться







Чтобы пользоваться новыми функциями тарифа «Детский», нужно обновить приложение Яндекс Go до последней версии. Напомним, что при вызове такси по этому тарифу приезжает водитель, которого учили правильно устанавливать и настраивать детские кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. Все поездки с сервисом Яндекс Go застрахованы.

Если заказать машину с детским креслом 1 июня, то можно услышать специальное приветствие: «Сегодня День защиты детей. Позаботьтесь о безопасности на дороге: всегда размещайте ребёнка в автокресле. И пристёгивайтесь — даже на заднем сиденье».



В День защиты детей в приложении Яндекс Go на карте также появился новый значок: машинка такси ведёт в раздел «Помощь рядом». Это социальный проект, который дает представителям благотворительных фондов возможность бесплатно заказывать такси для своих подопечных. В этом разделе можно подписаться на округление стоимости поездок в пользу проекта — в пределах 9 рублей.

Всего было организовано уже больше 25 тысяч бесплатных поездок для детей — они с комфортом ездят на лечение, реабилитацию и учёбу.

«Новости компаний»

