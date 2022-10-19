Развенчиваем мифы. Как пользоваться каршерингом с удовольствием

Каршеринговые автомобили заменили для многих горожан личные. Удобства налицо: не нужен гараж, техосмотр, ремонт, меньше проблем с парковкой и мобильностью. Но те, кто не привык к такому использованию машин, иногда боятся даже начать. Причиной часто бывают мифы и заблуждения, самые стойкие из которых «Фонтанка» развеет вместе с сервисом Ситидрайв.
Обозначим три главных правила пользования каршерингом:
- Обращаться с машиной надо так же бережно, как со своей, — тогда многих проблем можно избежать.
- Второе правило кажется противоречащим первому (нет): помните, что на этом автомобиле будут ездить другие люди. Оставляйте его чистым и, уж конечно, не курите в салоне.
- При любой проблеме или если вам что-то непонятно, не ищите информацию на форумах и не спрашивайте знакомых, а обратитесь в службу поддержки сервиса или найдите раздел «Помощь» на сайте.
Теперь давайте посмотрим на мифы и постараемся их опровергнуть.
В каршеринге только убитые автомобили
Обычно компании внимательно следят за парком, вовремя делают ремонт и заменяют старые модели на более новые — ведь иначе к ним не будут обращаться! Посмотрим, что предлагает Ситидрайв: в парке сейчас более 10 000 автомобилей разных марок и классов комфортности, и их становится только больше. Можно взять в аренду BMW в премиум-классе или Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Captur в комфорте. Причем парк этого сервиса — один из самых новых среди федеральных каршерингов. За прошедший год он вырос более чем в 3 раза.
В сентябре Ситидрайв начал выводить на линию ещё 500 автомобилей. Большую часть нового парка составят кроссоверы наиболее популярных в России китайских брендов Geely, Haval и Cherry. Кроме того, пользователям станут доступны больше сотни новых машин европейских, японских и корейских производителей.
В последние месяцы у сервиса появляется больше уникальных авто: например, в Петербурге уже можно поездить на Tesla (Model Y и Model 3 Performance) и электромобиле от Volkswagen — модель ID.4.
Не смогу сориентироваться, как пользоваться интерфейсом машины. И габариты каждый раз будут разные
В парке каршеринга действительно много различных моделей автомобилей, однако именно благодаря этому у водителя всегда есть выбор. При заказе можно забронировать ту модель, которая вам больше подходит. А чем чаще меняете машины, тем проще привыкать к отличиям и лучше «прокачивается» чувство габаритов. Тем более, что базовых моделей в парке всегда больше — и уже через несколько поездок, к примеру, популярная Kia Soul станет совсем родной.
Если что-то не получается или не находится опция, то положение спасет звонок в службу поддержки — у операторов есть подробная инструкция по каждой модели. Для необычных автомобилей ее можно найти и без звонка. Например, для Tesla в Ситидрайве есть FAQ на сайте и в приложении.
Мои данные о документах и передвижениях могут утечь в сеть или попасть к правоохранительным органам
Информация о пользователях хранится в зашифрованном виде на серверах, которые стоят на территории РФ. Персональные данные преимущественно обрабатываются автоматически, доступ к ним есть только у ограниченного числа сотрудников сервиса. Ситидрайв не передает персональные данные и информацию о поездках третьим лицам. Единственное исключение — официальный запрос правоохранительных органов.
Также компании применяют специальные меры для защиты от утечек и взломов. Например, в Ситидрайве квалифицированные специалисты регулярно проверяют приложения и инфраструктуру, чтобы вовремя выявить уязвимости.
Если я не замечу повреждение, придется расплачиваться за чужие ошибки
Перед тем, как сесть в машину, внимательно осмотрите ее — на это дается бесплатное время (у Ситидрайва пять минут).
Небольшие недостатки нужно сфотографировать и отправить снимки через приложение. Это касается даже мелких вмятин и царапин, грязи на машине или мусора и загрязнений в салоне, ошибок на приборной панели.
Когда убедитесь, что с автомобилем все в порядке, проверьте наличие документов в бардачке и перечисленных в приложении устройств: держателя для телефона, детского кресла и так далее. Если чего-то не хватает, обязательно позвоните в службу поддержки и сообщите об этом.
И не переживайте: если что-то заметили после начала аренды, всегда можно позвонить в службу поддержки. Бывает, что о повреждении уже было известно, тогда никаких претензий к водителю точно не будет.
Оставлю машину на стоянке, а кто-то ее поцарапает/заденет. Штраф-то на мне повиснет...
Припаркованный автомобиль повреждают очень редко. Однако, закончив аренду, можно сфотографировать машину — так вы на 100% обезопасите себя от любых неприятностей.
Могу получить штраф по незнанию: например, оставлю машину с пустым баком или передам кому-то руль
В большинстве случаев до санкций дело не дойдет, если внимательно читать правила, часто задаваемые вопросы и не стесняться при любом затруднении звонить в поддержку. В Ситидрайве она лояльна к пользователю — сервис часто идет навстречу водителям и в первый раз прощает мелкие нарушения. Впрочем, лучше все равно ознакомиться с условиями аренды заранее.
Что помнить обязательно:
Нельзя уехать из одного города, где работает Ситидрайв, в другой, где он тоже работает, и там сдать машину. Поездка должна быть завершена в том населенном пункте, где вы взяли машину в аренду. А в другом ее можно только перевести на тариф «Парковка».
Если хотите передать руль другому водителю, ему нужно зарегистрироваться в «Ситидрайве» и начать свою аренду. За нарушение этого правила будет штраф. Проблемы возникнут не только в общении с сервисом — ГИБДД квалифицирует такие случаи как угон.
Перевозить животных можно. Но только в переноске или с покрывалом. Если салон будет грязным после поездки, штраф неминуем.
А как пополнить бак — мы сейчас расскажем.
Не знаю, как заправить, масло долить. Даже капот открывается у всех по-разному. А вдруг сломается?
Ситидрайв всегда следит за техническим состоянием машин. Но если вдруг проблема возникла, давайте сразу договоримся: всегда лучше позвонить в службу поддержки.
Если авто заглохнет или сломается, не завершайте аренду. Компания сделает перерасчет, так что лишнего не заплатите. Сообщите о случившемся службе поддержки — вам подскажут, как действовать
Когда берете машину, смотрите на уровень топлива. Если бензина в баке немного, поищите другую или заправьтесь самостоятельно — расходы возместит компания. В каждом случае на этот счет есть специальные правила. Например, в Ситидрайве надо из раздела «Заправить автомобиль» в приложении оставить заявку и подождать ее одобрения. Чек положено сфотографировать так, чтобы было видно QR-код, стоимость и количество топлива, и отправить из того же раздела. Через пару дней стоимость топлива компенсируют. Только после этого бумажный чек можно будет выкинуть.
При аварии придется судиться с сервисом, выплачивать убытки. Представлю — не хочется и начинать
Конечно, мы всегда надеемся, что поездка пройдет удачно. Но лучше ознакомиться с правилами сервиса на случай аварии заранее, чтобы не делать это в стрессе и спешке. И не переживайте: если что-то забудете, всегда можно зайти в раздел «вопросы-ответы» в приложении или на сайте. Запомнить же надо, что судиться не хочется не только вам, но и сервису, поэтому в большинстве случаев решить любой вопрос удается полюбовно.
Основной совет: ведите себя ровно так же, как если бы ехали на своей машине — включите стояночный тормоз и аварийную сигнализацию. Перед звонком в ГИБДД позвоните в службу поддержки компании, у которой арендовали машину. У Ситидрайва для этого есть выделенная линия, сотрудники которой оперативно подключатся к решению любой возникшей проблемы. Не завершайте аренду: компания сделает перерасчет, так что лишнего платить не придется.
Еще одно условие — это фотографии с места происшествия, сделанные по определенным правилам. Если вы ехали на машине Ситидрайва, их надо будет отправить на почту we@citydrive.ru или через раздел «Служба поддержки» в приложении.
На основании зафиксированных повреждений операторы или согласуют оформление европротокола, или предложат вызвать ГИБДД. Когда получите заполненный протокол или документы от сотрудников ГИБДД, положите их в бардачок машины.
Если повреждения оказались небольшими и авто передвигается своим ходом, вы можете продолжить путь — стоимость поездки пересчитают, вычтя минуты, проведенные в ожидании оформления. Нужно завершить аренду — сделайте это по всем правилам. Если машина не на ходу, придется дождаться техника компании.
Самая большая ошибка для водителя арендованной машины — скрыть факт ДТП и ущерб для машины. В Ситидрайве такое поведение повлечет за собой полное возмещение ущерба и 50 000 рублей штрафа.
После происшествия с водителем свяжется сотрудник каршеринговой компании и расскажет, что делать дальше. Ситидрайв в таком случае назначает персонального менеджера. После оценки ущерба водитель получает e-mail с отчетом, стоимостью ремонта и финальной суммой компенсации — обычно она ниже оценочной стоимости повреждений, а если подключена опция «КАСКО», то не превысит 15 000 рублей.
Кстати, бесплатное страхование жизни и здоровья в Ситидрайве действует для всех, кто находится в автомобиле во время аренды — и для водителя, и для пассажиров. Если кто-то пострадал, страховая компания выплатит до 1 млн рублей.
Каршеринговые машины попадают в аварии чаще: водители ведут себя с ними неуважительно
Статистика говорит об обратном. Например, в Москве по отношению к прошлому году за 8 месяцев количество ДТП с участием каршеринга снизилось на 9% при том, что количество поездок выросло. За это время арендованные автомобили совершили около 33 миллионов поездок по столице, а в ДТП попали всего 244 раза*.
Чем больше водителей сами арендуют машины, тем лояльнее начинают относиться к пользователям таких сервисов. Конечно, все зависит от стиля вождения: агрессивные перестроения и нарушение правил что на личном, что на «заемном» автомобиле вызывают только негатив.
И участники дорожного движения, и представители компаний замечают: сейчас, когда развиваются системы контроля водителей со стороны бизнеса, «лихачить» на арендованной машине становится себе дороже. Нарушения могут повлечь за собой штрафы не только от ГИБДД, но и от сервиса.
* По статистике департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
А если меня остановит ГИБДД? Перетрясут арендную машину вместе со мной с ног до головы!
Ситуация, в которой машину останавливают сотрудники ГИБДД, для водителя стрессовая — даже если все документы в порядке и правил не нарушал. Но нет большой разницы, едете ли вы на собственном автомобиле или на арендованном. Правила в любом случае едины для всех водителей. И чаще всего, если вас остановили, проверка будет рядовой: сотрудник ДПС познакомится с документами, может быть, заглянет в приложение, чтобы убедиться, что за рулем владелец аккаунта, и пожелает вам счастливого пути.
Для каршеринга никаких дополнительных документов не нужно: только водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля (лежит в бардачке, проверяйте перед поездкой!) и страховой полис, информацию о котором можно найти в приложении. ОСАГО включено в стоимость аренды и действует всегда.
Испорчу себе рейтинг — потом век не поменяют, буду платить повышенный тариф
Каждый сервис фиксирует и хорошее, и плохое поведение водителя и делает из этого выводы. Некоторые компании повышают тарифы для неаккуратных водителей или ограничивают их в выборе автомобиля. Другие поступают наоборот: премируют тех, кто ездит без нарушений.
В Ситидрайве нет отрицательного рейтинга. Сервис собирает телематические данные о движении автомобиля, но правила тарификации едины для всех — дороже поездка не станет. Зато участие в программе лояльности поможет получать скидки драйв-бонусами. Чем больше километров вы проедете на машинах компании, тем выше будет уровень в программе лояльности и, соответственно, больше драйв-бонусов кешбэка можно получать или тратить.
Читатели «Фонтанки» могут воспользоваться промокодом FONTANKA, чтобы получить первую поездку на каршеринге за 1₽.*
*Промокод FONTANKA: первая поездка на каршеринге за 1₽. При стоимости первой поездки в размере до 500₽, стоимость поездки составит 1₽. При стоимости первой поездки более 500₽, предоставляется скидка в размере 500₽. Промокод действует с 19.10.2022 по 30.11.2022 включительно и только при аренде по поминутному тарифу. Организатор акции ООО «Новые транспортные системы», ИНН: 7704314221, юр. адрес: Москва, Горбунова 2, строение 3, пом.2, ком.1
ООО «Новые транспортные системы», https://citydrive.ru/