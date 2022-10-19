Развенчиваем мифы. Как пользоваться каршерингом с удовольствием

Конечно, мы всегда надеемся, что поездка пройдет удачно. Но лучше ознакомиться с правилами сервиса на случай аварии заранее, чтобы не делать это в стрессе и спешке. И не переживайте: если что-то забудете, всегда можно зайти в раздел «вопросы-ответы» в приложении или на сайте. Запомнить же надо, что судиться не хочется не только вам, но и сервису, поэтому в большинстве случаев решить любой вопрос удается полюбовно.



Основной совет: ведите себя ровно так же, как если бы ехали на своей машине — включите стояночный тормоз и аварийную сигнализацию. Перед звонком в ГИБДД позвоните в службу поддержки компании, у которой арендовали машину. У Ситидрайва для этого есть выделенная линия, сотрудники которой оперативно подключатся к решению любой возникшей проблемы. Не завершайте аренду: компания сделает перерасчет, так что лишнего платить не придется.



Еще одно условие — это фотографии с места происшествия, сделанные по определенным правилам. Если вы ехали на машине Ситидрайва, их надо будет отправить на почту we@citydrive.ru или через раздел «Служба поддержки» в приложении.



На основании зафиксированных повреждений операторы или согласуют оформление европротокола, или предложат вызвать ГИБДД. Когда получите заполненный протокол или документы от сотрудников ГИБДД, положите их в бардачок машины.



Если повреждения оказались небольшими и авто передвигается своим ходом, вы можете продолжить путь — стоимость поездки пересчитают, вычтя минуты, проведенные в ожидании оформления. Нужно завершить аренду — сделайте это по всем правилам. Если машина не на ходу, придется дождаться техника компании.



Самая большая ошибка для водителя арендованной машины — скрыть факт ДТП и ущерб для машины. В Ситидрайве такое поведение повлечет за собой полное возмещение ущерба и 50 000 рублей штрафа.



После происшествия с водителем свяжется сотрудник каршеринговой компании и расскажет, что делать дальше. Ситидрайв в таком случае назначает персонального менеджера. После оценки ущерба водитель получает e-mail с отчетом, стоимостью ремонта и финальной суммой компенсации — обычно она ниже оценочной стоимости повреждений, а если подключена опция «КАСКО», то не превысит 15 000 рублей.

Кстати, бесплатное страхование жизни и здоровья в Ситидрайве действует для всех, кто находится в автомобиле во время аренды — и для водителя, и для пассажиров. Если кто-то пострадал, страховая компания выплатит до 1 млн рублей.

