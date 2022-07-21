Сеть АЗС «Газпромнефть» открыла интерактивную автозаправку на трассе М-11

На 477 км скоростной дороги «Москва — Санкт-Петербург» открылась полноформатная АЗС сети «Газпромнефть» с магазином и кафе. Она расположена в Новгородской области при движении из Москвы.

Фото: предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть» Поделиться Поделиться





Это интерактивная автозаправка: здесь есть медиа-экраны, которые транслируют пользователям полезную информацию. «Новая АЗС на 477 км стала восьмой автозаправочной станцией «Газпром нефти», представленной на трассе М-11, что позволяет водителям оптимально планировать остановки для заправки автомобиля и отдыха в пути, — рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков. — В 2023 году мы планируем открыть еще две интерактивные полноформатные АЗС на этой федеральной магистрали».

Одновременно на этой станции могут заправляться 6 автомобилей. В наличии бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95 и 100, а также «Дизель ОПТИ» производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». Есть магазин, где представлены автотовары, снеки, напитки и товары для детей — всего 2000 наименований. Также на станции работает фирменное кафе с летней террасой. Путешественники смогут выпить кофе, позавтракать, пообедать и поужинать. Среди других сервисных услуг — Wi-Fi, бесплатные подкачка шин, мойка стекол, фар и номерных знаков.

Важно знать: оборудование автозаправки подключено к единому мониторинговому центру инфраструктуры. Он в онлайн-режиме отслеживает исправность всех узлов, а также контролирует качество и точность отпуска топлива. На станции внедрена технология безоператорного приема нефтепродуктов: АЗС работает без перерывов. На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути»*. Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране. Также до 31 августа на АЗС сети действует акция «6 000 000 причин заправиться»**. При заправке от 120 литров в месяц начисляются дополнительные бонусы, также пользователь может принять участие в розыгрыше денежных призов.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS. Новости компаний

* Программа лояльности физических лиц «Нам по пути» действует бессрочно, с правилами можно ознакомиться здесь.

**Акция, срок проведения с 01.07.22 по 30.09.22. Организатор акции — ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370 от 1 июля 2008 г, ИНН 7725641460. Юридический адрес: 109029, город Москва, Сибирский пр-д, д. 2 стр. 11, эт/ком 3/3). Подробности здесь.

