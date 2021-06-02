Кто везет на ПМЭФ'21: три класса премиального сервиса Ultima

Ожидается, что на него приедет президент России Владимир Путин — под его патронатом мероприятие проводится с 2006 года. Деловая программа Форума посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий, а культурная и спортивная включает экскурсии по историческому Петербургу, доступ в парки и музеи, выставки, ралли «Ленинград» с парадом ретро-техники, кубок России по дзюдо, турнир по конкуру.

ПМЭФ-2021 традиционно пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», который расположен на юге Петербурга. Если участники захотят отправиться в любое другое место города — например, на одно из мероприятий форума или дополнительную деловую встречу, — очень кстати придутся услуги Яндекс Go.

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Для таких поездок участники Форума смогут выбрать в приложении сервиса один из трех классов Ultima:

Business — обслуживается автомобилями Mercedes-Benz Е-Класса, BMW 5-й серии;

Premier — Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7-й серии;

Élite — Mercedes-Maybach S-Класса. Ultima обеспечит гостям и участникам международного мероприятия высокий уровень мобильности и комфорта и при заказе, и в поездке. В приложении Яндекс Go можно заказать машину для другого человека.

Если уже во время поездки возникнет необходимость заехать еще куда-то, то пассажир может в любой момент перестроить маршрут, добавив один или несколько промежуточных пунктов.

Кроме того, водители этого сервиса внимательны к деталям: открывают двери, когда пассажир садится в машину или выходит из нее, в дождь встречают его с зонтом и провожают до автомобиля, помогают уложить багаж. Водители перед допуском к поездкам премиального сервиса прошли специальные тренинги и тестирование.

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В машинах премиум-класса предусмотрены и дополнительные удобства: отдельный зарядный провод для смартфонов пользователей, питьевая вода для каждого пассажира. В салоне автомобиля не только музыка, но и температура будут точно соответствовать пожеланиям и настроению клиента.



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