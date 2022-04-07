Цены на такси и доставку изменят, чтобы сохранить заработки водителей

В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет цена километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города. Вводить их в обращение будут в апреле, о чем уже уведомлены все партнеры.



Ожидается, что на пассажирах, пользующихся такси и доставкой от случая к случаю, нововведения скажутся минимально. Зато они существенно улучшат положение водителей и курьеров.



В пресс-службе Яндекс Такси пояснили: «Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы с одной стороны частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, доступным максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что заказов станет меньше и соответственно уменьшится заработок водителей».

