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    Цены на такси и доставку изменят, чтобы сохранить заработки водителей

    В большинстве городов России таксопарки и логистические партнеры вместе с Яндекс Такси и Яндекс Доставкой меняют структуру тарифов. Это поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов: компенсировать возросшие расходы на обслуживание и при этом сохранить комфортные условия для клиентов.

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    Фото: Сергей Николаев
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    В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет цена километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города. Вводить их в обращение будут в апреле, о чем уже уведомлены все партнеры.

    Ожидается, что на пассажирах, пользующихся такси и доставкой от случая к случаю, нововведения скажутся минимально. Зато они существенно улучшат положение водителей и курьеров.

    В пресс-службе Яндекс Такси пояснили: «Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы с одной стороны частично компенсировать рост цен на обслуживание и содержание автомобилей, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, доступным максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что заказов станет меньше и соответственно уменьшится заработок водителей».

    По мнению Ирины Зариповой, главы Общественного совета по развитию такси в регионах, в ситуации, когда инфляция в России составила более 16%, нужно постараться сохранить стабильность и реальные заработки водителей.

    Один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов сообщил: «Таксопарки сейчас находятся в очень непростой ситуации. С одной стороны, значительно выросли цены на сами автомобили, на запчасти, колёса, масла и расходные материалы. Даже страховка ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. С другой стороны водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними».

    Новости компаний

    Фото: Сергей Николаев

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    Новости компаний