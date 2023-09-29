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    Этому городу нужен герой: 9 неочевидных преимуществ каршеринга в Петербурге

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    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Основные плюсы каршеринга мы все знаем: во-первых, часто краткосрочная аренда более экономична, чем владение собственным автомобилем. Во-вторых, это удобно: машины доступны в любое время — можно попробовать модели разного класса, автомат и механику, машины с бензиновым или электрическим двигателем. Но есть и другие, не настолько очевидные, преимущества сервисов краткосрочной аренды авто. Вот девять из них.

    Бесплатная парковка


    В Санкт-Петербурге постоянно расширяется зона платных парковок. С 1 июля 2023 года зона платной парковки действует в трёх районах города: Адмиралтейском, Центральном и Петроградском, а скоро она займет весь центр города.

    Пользователи каршеринга могут арендовать автомобиль только на нужное время, а затем оставить его в разрешенной зоне на любом парковочном месте бесплатно. Это сокращает количество машин, находящихся на дороге или припаркованных на тротуарах, в других запрещенных местах или во дворах.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Больше каршеринга — меньше пробок


    Каршеринг помогает городским властям справляться с проблемой заторов и пробок. Многие водители используют каршеринг вместе с близкими или друзьями — один автомобиль на несколько человек. Все пассажиры попадают в нужное место — и не нужна отдельная машина для каждого.

    Также сервисы каршеринга отслеживают, в какое время и в каких районах нужны автомобили. И доставляют их туда после мойки или обслуживания. Это также увеличивает эффективность использования машин, сокращает простои и снижает вероятность пробок. На каждый автомобиль сервиса приходится около 7 поездок в день, то есть они не стоят на одном месте долго.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Удобство в пик туристического сезона


    В 2022 году Петербург принял более 8 млн гостей при населении в 5,3 млн, а автомобилей в нем зарегистрировано всего 1,7 млн. Каршеринг повышает привлекательность Петербурга для туристов. Если он есть, в город не нужно ехать на своем автомобиле — можно добраться на поезде или самолете, а по городу перемещаться на арендованной машине, чтобы посещать выставки, театры, музеи и достопримечательности. Это расширяет возможность добраться до отдаленных или не слишком удобно расположенных мест города и области. У Ситидрайва самая большая зона завершения аренды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а летом она ещё и расширяется дополнительными локациями в Курортном районе на берегу Финского залива.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Можно с детьми и животными


    Автомобили Ситидрайва предлагают различные преимущества для разных групп водителей. Есть машины с детскими креслами и бустерами, что делает путешествия безопасными и удобными для младших пассажиров. Это важно для семей: можно использовать каршеринг и не брать с собой часто довольно тяжелое детское автокресло.

    Владельцы животных также могут брать своих питомцев с собой в поездку без доплат, в отличие от такси. Это удобно для визита в ветеринарную клинику или при выезде на природу. При этом важно пользоваться пледами или автогамаками, чтобы не оставлять следов и не доставлять неудобств другим клиентам каршеринга.

    Инклюзивный каршеринг


    Для маломобильных водителей в сервисе есть специально оборудованные автомобили. Это позволяет людям с ограниченными возможностями передвижения быть независимыми и самостоятельными при ежедневных поездках.

    Для каждой ситуации — подходящая машина


    Поскольку в каршеринге много разных марок и моделей, можно выбрать идеальный вариант под конкретную ситуацию: автомобиль бизнес-класса для деловых встреч, малолитражку для поездок в центре, а для путешествий за город — вместительную машину с большим багажником.

    Среди автомобилей Ситидрайва на каждый день подойдет Kia Rio. Выходной — отличное время, чтобы протестировать новинку Chery Tiggo 7 Pro, электрокары VW ID.4 или Tesla Model 3, Tesla Model Y. А на вечеринку можно отправиться на BMW 218i или BMW 318i.

    Пользователи каршеринга — самые универсальные водители. По данным Ситидрайва, за год они пробуют не менее 10 разных моделей авто и тем самым развивают навыки вождения.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Финансовая гибкость


    Поездка в Ситидрайве стоит от 8,99 рубля за минуту*. Есть тарифы на несколько часов и дней. Даже при частых дальних поездках в другие города каршеринг более привлекателен экономически, чем владение собственным автомобилем.

    На обслуживание владелец легкового автомобиля класса B может потратить до 200 тысяч рублей в год. Это расходы на страховку, транспортный налог, топливо, резину, непредвиденные траты в случае поломки. Каршеринг освобождает серьезные суммы на цели, не связанные с владением автомобилем. Их можно инвестировать, вкладывать в образование, улучшение быта, путешествия. В каршеринге обслуживание машины сервис берет на себя.

    В Ситидрайве работает программа лояльности. Чем чаще водитель им пользуется, тем больше драйв-бонусов накапливает. Ими можно оплатить поездки в дальнейшем. Уровень драйв-бонусов зависит от общего количества пройденных километров. Чем выше уровень, тем больше драйв-бонусов можно получить или потратить. Каждый бонус равен 1 рублю**.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Возможности для путешествий


    Краткосрочная аренда выручит не только при необходимости доехать в магазин на соседней улице в дождливую погоду или забрать ребенка из детского сада. На нём можно уехать на дачу, в поход на природу или даже в путешествие в другой город — например, в Ситидрайве на некоторых автомобилях можно уехать на расстояние до 2 тыс. км от города аренды. Петербуржцы активно пользуются этой опцией, когда путешествуют в Новгород, Карелию, Мурманск и по побережью Ладожского озера. Теперь собственный автомобиль не нужен на случай внезапно появившихся или изменившихся планов.

    По статистике автомобили каршеринга на 10% чаще используют в выходные. Средняя машина в конце недели совершает 9 поездок по 8 км, а в будни — 8 поездок по 6 км.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    Снижение вреда для окружающей среды


    Ситидрайв заботится об экологической ситуации: в автопарке сервиса наибольшее количество электромобилей среди других федеральных каршерингов. Старые покрышки отправляют на переработку — из этого материала делают модные аксессуары и покрытия для детских площадок.

    Кроме того, один автомобиль в краткосрочной аренде в городе заменяет до 7 личных машин. Это ведет к сокращению потребления топлива, а следовательно, снижает вредное воздействие на окружающую среду и уменьшает количество вредных выбросов.

    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
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    *Подробнее о тарифах и условиях на сайте

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    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»
    Фото: предоставлено ООО «Новые транспортные системы»

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