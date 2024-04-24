Чтобы не платить за дождь. Как работает заказ машины без участия алгоритма

Фото: iStock/iprogressman Поделиться Поделиться





Нужно вызвать автомобиль — и вот уже рука тянется к смартфону и жмет на иконку приложения. А дальше информационные технологии все делают за вас: выбирают автомобиль, водителя, время подачи, назначают цену, на которую остается только согласиться. Может ли сервис онлайн-заказа работать по-другому? Оказывается, альтернатива уже существует.

Конечно, современные ИТ-системы и умные алгоритмы действуют из лучших побуждений. Они хотят, чтобы к вам быстро прибыла подходящая машина, а водители как можно меньше ездили без клиентов. Но при этом получается так, что пассажир теряет возможность влиять на услугу, которую покупает. Он не выбирает ни исполнителя заказа, ни его стоимость.

Все знают, что цена поездки по любому маршруту непрерывно меняется, так как сервисы пересчитывают ее в зависимости от текущего баланса спроса и предложения. Если желающих заказать машину больше, чем водителей поблизости, то стоимость умножается на повышающий коэффициент, автоматически сформированный алгоритмом.

Подорожание поездки бывает временным: например, если пошел дождь, и многим внезапно расхотелось добираться домой на общественном транспорте. Ежедневно приходят и уходят часы пик: горожане курсируют между домом и офисом. Но если, к примеру, вы пытаетесь выехать из промзоны, это всегда дороже, так как машин рядом с таким районом статистически меньше.

Что же делать экономным пассажирам, которым надо ехать сейчас, но при этом не хочется доплачивать за дождь? Выход есть: договариваться с водителями напрямую с помощью Drivee — сервиса, который работает по другим принципам.

Вот и договорились Главное отличие Drivee в том, что он позволяет пассажирам и водителям общаться друг с другом. Они встречаются в одном приложении и договариваются о деталях поездки. Решение везти человека из пункта А в пункт Б и решение воспользоваться услугами определенного водителя принимают в режиме реального времени люди, а не бездушные алгоритмы.



Фото: iStock/Antonio_Diaz Поделиться Поделиться





Как это происходит? Допустим, вам нужно отправиться куда-то, не покидая границ Петербурга. Выбираете в Drivee иконку «Поездка», вводите адреса — откуда вас нужно забрать и куда отвезти. Если на телефоне включена геолокация, первая координата формируется автоматически.

А теперь самое интересное — кнопка «Предложить цену». После указания начальной и конечной точки маршрута Drivee показывает рекомендованную стоимость поездки. Но совершенно не обязательно на нее соглашаться. Вы можете поставить цену чуть ниже, если хотите сэкономить, или выше, если хотите уехать быстрее. Водители, в свою очередь, могут согласиться с вашим предложением или выдвинуть свое. Поездка оплачивается наличными либо переводом по номеру телефона. Если вам удобнее второй вариант, это надо отметить в форме.

В меню есть строка «Опции и комментарии», где можно выбрать «Больше четырех пассажиров», «Детское кресло» или в специальное поле вписать любые особые требования. Здесь необходимо предупредить потенциальных водителей, если отправляетесь в поездку с багажом или с вами будет домашний питомец. Тут же стоит указать, как автомобилисту подъехать к месту подачи, если с этим могут возникнуть сложности.

После размещения заказа отклики появляются на экране в виде всплывающих окон, в каждом из которых указана информация о водителе. Вы видите его имя, цвет, марку и номер машины, рейтинг по пятибалльной шкале и время подачи автомобиля. Остается выбрать того, с кем вы хотите поехать сегодня, и дождаться его приезда.

Вечер трудного дня В качестве эксперимента одна из наших коллег скачала приложение Drivee и попробовала себя в роли пассажира. Дело было в четверг около семи вечера. Маршрут — от бизнес-центра на набережной Фонтанки до адреса на Наличной улице, а это плюс-минус центр Васильевского острова.

Фото: Скриншот из приложения Drivee Поделиться Поделиться





Рекомендованная цена составила в тот момент 450 рублей. Пассажирка предложила 400 — и всего за пару минут получила согласие от двух водителей. Выбор пал на Станислава с рейтингом 4,7, который находился совсем рядом и прибыл даже быстрее, чем обещало приложение. Коллега осталась довольна поездкой и оплатила ее, как и планировала, переводом.



Фото: Скриншот из приложения Drivee Поделиться Поделиться





Чтобы не терять времени даром, в пути пассажирка изучила кнопку безопасности в приложении — это круглая иконка со щитом в центре. С ее помощью можно вызвать полицию, обратиться в поддержку сервиса и отправить близким данные о поездке.

Также в приложении можно поделиться геометкой через соцсети или мессенджер с любым контактом вашего смартфона. Этот человек получит информацию о водителе и машине, а также карту, на которой в режиме реального времени отображается перемещение автомобиля.

Фото: Скриншот из приложения Drivee Поделиться Поделиться





На самом деле, сервис начинает заботиться о безопасности пассажиров намного раньше — на этапе отбора водителей. Прежде чем предоставить доступ к ленте заказов, проводят фотоконтроль: проверяют документы, состояние машины, просят отправить селфи и т.д. Сотрудничающие с сервисом пользователи-автомобилисты также проходят регулярные проверки.

Хорошие люди возят хороших людей Отличительная особенность Drivee — саморегулируемое сообщество: водители и пассажиры оценивают друг друга после каждой поездки и могут оставлять комментарии друг о друге.

Из оценок формируется рейтинг каждого пользователя. И если он у водителя высок, то его чаще будут выбирать пассажиры — и это напрямую влияет на доход. А пассажир с высокой оценкой получает не только больше шансов уехать по своей цене, но и в целом большее количество предложений.

Высокий рейтинг — показатель доверия сообщества к конкретным участникам поездки. Также он отражает безопасность услуг водителя и характер пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители — бесконфликтных пассажиров.

Шеф, мне до «Девяткино» Сервис Drivee, созданный командой ИТ-специалистов из Якутска, вышел на рынок в конце мая 2023 года. Приложение можно скачивать из App Store, Google Play и AppGallery. Через семь месяцев после старта его установили уже более 6 млн пользователей по всей России.

По информации сервиса, в масштабах нашей страны большую долю пассажиров, зарегистрированных в приложении, составляют женщины — 55%. Чаще всего Drivee используют Александры, Сергеи и Дмитрии, а также Анастасии, Елены и Екатерины. Взрослые обычно путешествуют без детей: доля заявок на автомобиль с детским креслом в среднем составляет 1,66%. В Москве и Тольятти показатель чуть выше — 3% и 3,5% соответственно, в Петербурге — немного ниже, 1,24%.

Фото: iStock/Ridofranz Поделиться Поделиться





Подводя итоги прошлого года по всей стране, сервис Drivee подсчитал: с момента запуска приложения пользователи проехали более 347 млн километров, из них 33 млн — в Петербурге. В среднем одна поездка в нашем городе составляла 11,9 километра и длилась около 30 минут. Самый продолжительный петербургский маршрут занял час, наиболее короткий — почти четыре минуты. Чаще всего сервис используют, чтобы доехать до аэропорта, вокзала или торгового центра. Например, в Петербурге в топ-3 мест назначения вошли Пулково, Московский вокзал и, неожиданно, станция метро «Девяткино»‎. Жители столицы особенно активно заказывают поездки до международных аэропортов, а в Якутске, родном городе Drivee, пользуются популярностью речной порт и поликлиника. Скачать Drivee можно здесь. Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком или службой такси. 18+ ООО «ИН14», ИНН: 1435308804