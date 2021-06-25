Новая «ГАЗель NN»: удаленный мониторинг и фокус на безопасности

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ГАЗ» Поделиться Поделиться







Об этом было объявлено в ходе общероссийской презентации новой модели, которую дистрибьютор бренда — группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») — провел 24 июня в 15 крупнейших городах России. На рынок выходит не просто новая модель легкого коммерческого автомобиля, а родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это универсальная платформа, на которой в будущем планируют выпускать машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями — и даже с электрической силовой установкой.

Цифровая модель управления и удобство водителя

Ключевое отличие «ГАЗели NN» — переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура и широкое использование современных сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в помощника и партнера.

В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Новаторский интерьер кабины, современный интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система, — все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»: «В автомобиле "ГАЗель NN" реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов».



Когда в продаже?

Продажи новых автомобилей стартуют 24 августа, а с 24 июня можно оставить предзаказ на сайте. Есть возможность забронировать базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на 22 места пассажирских места.

Управлять со смартфона

После приобретения автомобиля владелец «ГАЗель NN» получает доступ к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. Это прежде всего телематическая система GAZ Connect, которая позволяет удалённо контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона. В случае необходимости на помощь водителю придут комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance.

Также стоит отметить персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance и систему долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime.

Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.



Удобная кабина против усталости водителя

«ГАЗель NN» получила максимально комфортное и информативное рабочее пространство. В интерьер новой кабины входит не только комфортное место водителя, оснащенное подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, но и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом.

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ГАЗ» Поделиться Поделиться







На приборной панели есть разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов чая или кофе и бутылок с водой, штатное место крепления смартфонов и планшетов. Вещи можно сложить в нижний запирающийся ящик, который дополнительно охлаждается.

Двигатель новой модели можно запускать без ключа, а электромеханический стояночный тормоз не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине. Спинка пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик.

Что под капотом?

В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшие из них: новая 6-ступенчатая коробка передач, задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах.



Автомобиль оснащен цифровыми «помощниками», которые позволяют обеспечить высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Это электронная система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, система помощи при трогании на подъем.

Фотография предоставлена пресс-службой компании «ГАЗ» Поделиться Поделиться







Система ярких и мощных светодиодных фар обеспечивает отличное освещение дороги и делает автомобиль хорошо заметным ночью и в плохую погоду.

Сервис для «ГАЗели»

При выборе автомобилей ГАЗ нужно принимать во внимание еще и то, что у компании одна из самых широких среди марок коммерческого транспорта сеть сервисных станций и фирменных магазинов запасных частей.

Перспективы развития

За последние годы в рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного промышленником Олегом Дерипаской, «ГАЗель» прошла полную смену поколений. В ходе равзвития неизменными остаются ее лучшие черты: практичность, функциональность и отличные показатели экономической эффективности в своем классе.



Олег Марков, генеральный директор ГК СТТ: «Мир стремительно меняется, и "ГАЗель NN" — ответ на запросы сегодняшнего дня. Магистральная дорога этих изменений — цифровизация. "ГАЗель NN" — это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Она перестает быть только средством для перевозки груза и превращается в часть комплексной системы электронных сервисов — от онлайн-покупки до онлайн-записи на сервис, от удаленного мониторинга технических параметров до контроля за автопарками с помощью мобильного приложения».

Материал подготовлен специально для компании «ГАЗ».

