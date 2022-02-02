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От полуприцепов к контейнеровозам. В Красном Бору расширяется производство

Механический Завод СОТРАНС, расположенный в Красном Бору, существенно увеличивает мощности и запланировал потратить на расширение 295 млн. рублей. На производстве работают 20 инженерно-технических специалистов, а в конце года, как ожидается, количество сотрудников вырастет до 80.

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Полуприцеп шторный<br />Длина – 13,6м Высота кузова внутренняя – 2650мм Ширина кузова – 2480мм Кол-во паллетомест – 33 европоддона
Полуприцеп шторный
Длина – 13,6м Высота кузова внутренняя – 2650мм Ширина кузова – 2480мм Кол-во паллетомест – 33 европоддонаФото: предоставлено пресс-службой завода СОТРАНС
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Сейчас на предприятии действуют производственный и сборочный цеха. В первую очередь налажен выпуск самых востребованных сейчас шторных полуприцепов. Также завод изготавливает надстройки на грузовые шасси (Мерседес, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, Hyundai) и производит дооборудование тягачей гидравликой для транспортировки полуприцепов: самосвального полуприцепа, автовоза, цистерны и т.д.

Когда производственные мощности увеличатся, на заводе планируют выпускать контейнеровозы, лесовозы и борта с открытой погрузкой. В ближайшее время завод планирует выйти на производство 120 полуприцепов при плановой мощности производства 2 500 штук в год.

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Продукция завода прошла обязательную сертификацию, получены ОТТС. У полуприцепов есть оригинальный VIN-номер, поэтому их легко зарегистрировать в ГИБДД — как обычный автомобиль.

Производство СОТРАНС оснащено современными гибочными станками, сварочными столами и установкой плазменной резки металла производства Hypertherm. Это оборудование обеспечивает высокую точность резки, а также исключительную простоту в эксплуатации.

На заводе уже разместили заказы несколько транспортных предприятий. Самый большой из них — на 1500 полуприцепов — от федеральной транспортной компании СОТРАНС для собственного парка грузовиков.

Материал подготовлен специально для завода СОТРАНС

Полуприцеп шторный<br />Длина – 13,6м Высота кузова внутренняя – 2650мм Ширина кузова – 2480мм Кол-во паллетомест – 33 европоддона
Полуприцеп шторный
Длина – 13,6м Высота кузова внутренняя – 2650мм Ширина кузова – 2480мм Кол-во паллетомест – 33 европоддонаФото: предоставлено пресс-службой завода СОТРАНС

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