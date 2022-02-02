От полуприцепов к контейнеровозам. В Красном Бору расширяется производство

Сейчас на предприятии действуют производственный и сборочный цеха. В первую очередь налажен выпуск самых востребованных сейчас шторных полуприцепов. Также завод изготавливает надстройки на грузовые шасси (Мерседес, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, Hyundai) и производит дооборудование тягачей гидравликой для транспортировки полуприцепов: самосвального полуприцепа, автовоза, цистерны и т.д.
Когда производственные мощности увеличатся, на заводе планируют выпускать контейнеровозы, лесовозы и борта с открытой погрузкой. В ближайшее время завод планирует выйти на производство 120 полуприцепов при плановой мощности производства 2 500 штук в год.
Продукция завода прошла обязательную сертификацию, получены ОТТС. У полуприцепов есть оригинальный VIN-номер, поэтому их легко зарегистрировать в ГИБДД — как обычный автомобиль.
Производство СОТРАНС оснащено современными гибочными станками, сварочными столами и установкой плазменной резки металла производства Hypertherm. Это оборудование обеспечивает высокую точность резки, а также исключительную простоту в эксплуатации.
На заводе уже разместили заказы несколько транспортных предприятий. Самый большой из них — на 1500 полуприцепов — от федеральной транспортной компании СОТРАНС для собственного парка грузовиков.
Материал подготовлен специально для завода СОТРАНС