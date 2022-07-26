Петербургские водители поделятся с новичками профессиональными секретами

Яндекс Такси планирует вовлечь в программу наставничества на 40% больше опытных водителей-партнеров сервиса. Сейчас в ней участвуют 620 таксистов из разных городов, которые помогают начинающим коллегам быстрее адаптироваться и достигать лучших результатов.



Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





В Санкт-Петербурге водитель-новичок в сервисе Яндекс Такси имеет заработок в среднем 513 рублей в час, а с наставником эта сумма увеличивается до 560 рублей.

Начинающие таксисты признают, что наставничество по-настоящему полезно. «У меня грамотный наставник, — рассказывает водитель Андрей. — Лично не знакомы, конечно, но общаемся в WhatsApp. Каждый день он отвечает на мои вопросы быстро, четко и конкретно. Большое спасибо Яндекс Такси за этот сервис».



Программа наставничества стартовала в 2020 году в пилотном режиме в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Сейчас она расширилась почти на все регионы страны. За последние два года заявки на общение с наставником подали тысячи водителей. Такая помощь позволяет им легче адаптироваться к взаимодействию с сервисом: разобраться с приложением, узнать о бонусах и социальных программах, получить советы, как совершать больше поездок, когда и где спрос на такси выше.

«Однажды я сотрудничал со слабослышащей подопечной. Скажу честно, было сложно, — делится впечатлениями наставник Василий. — Поначалу я думал, что мы не достигнем больших результатов. Сейчас готов признать, что оказался не прав. За время нашей работы она многого добилась и проявила невероятную силу воли. Я очень горжусь ей. Она женщина в возрасте, многодетная мама и пришла в такси, чтобы заработать для семьи. Я очень рад, что мне довелось сотрудничать с таким целеустремленным человеком».



В качестве наставника всегда подбирается водитель из того же таксопарка или города, что и новичок. Общение происходит по телефону и в мессенджерах. Менторами могут стать только партнеры с высоким рейтингом, сотрудничающие с Яндекс Такси более полугода и обладающие уровнем не ниже «Серебра» в программе привилегий по итогам последнего месяца. В среднем каждый из них ведет 3–5 подопечных одновременно в течение двух недель. Если у новичков рейтинг будет не ниже 4,8, наставник получит вознаграждение — возможность выполнять заказы на протяжении шести часов без комиссии сервиса и другие бонусы, например, эксклюзивную экипировку.



Кроме того, Яндекс Такси активно привлекает водителей к тестированию инициатив, призванных улучшить работу сервиса. Например, когда в городах появляются новые крупные объекты или меняется схема движения, таксисты со стажем одними из первых дают рекомендации о том, как лучше отображать точки посадки и высадки на карте.

Агрегатор развивает и другие направления, использующие опыт и экспертизу водителей-партнеров. Например, больше года работает программа дополнительной проверки решений об ограничении сотрудничества с сервисом. Таксисты добровольно вступают в специальный комитет и помогают непредвзятой оценкой при разборе ситуаций, которые связаны с нарушениями требований водителями. С начала 2022 года комитет получил более 25 тыс. заявок на возобновление сотрудничества, около 1,5 тыс. из них одобрены. Условия программы не предполагают рассмотрение заявок с серьезными нарушениями, например, правил безопасности или передачей учетной записи другому человеку.



Новости компаний

