Онлайн-сервис поможет бизнесу заправить автомобили сотрудников

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Долгое время единственным, по сути, способом корпоративной оплаты топлива был подавансовый отчет. Сотруднику начисляли средства, в конце периода он отчитывался по ним, предоставляя чеки с АЗС. Вариант не самый прозрачный и удобный – лишняя головная боль бухгалтеру и морока с перерасходами. Его быстро потеснил безналичный расчет по топливной карте.

Но когда у компании одновременно несколько водителей с пустым баком, а свободная карта одна, уходит много времени на то, чтобы всех заправить. Приходится постоянно передавать карту между водителями, контролировать, у кого она находится. Заводить же свою для каждого сотрудника тоже не всегда рационально, так как за выпуск нужно платить.



К счастью, у этого способа появилась альтернатива. Речь идет про сервис бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Любая компания — не важно, один водитель у нее в штате или десятки — может заправлять автомобили с единой корпоративной карты или счета. Для этого в сервисе есть специальные инструменты.

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Бизнес-аккаунт позволяет заправлять до 50 сотрудников с одной банковской карты. Причем сделать это можно без топливных карт — оплачивать горючее можно онлайн в любом из приложений: «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Навигатор». А вот закрывающие документы для возврата НДС в таком аккаунте недоступны. Чтобы получать их в конце месяца прямо на почту, нужен партнерский кабинет.

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У этого инструмента расширенный функционал: число пользователей не ограничено, оплату можно настроить с карты или автоматически созданного лицевого счета, действует отсрочка платежа. В нем можно получить данные по заказам топлива каждого водителя, а также сводную информацию по всем сотрудникам — в виде удобного графика. Для доступа в партнерский кабинет нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс.Заправок».

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Водителю на АЗС будет достаточно зайти в одноименное приложение (или же в сервисы «Навигатор» или «Карты»), выбрать колонку, тип топлива и прямо в приложении его оплатить, даже не выходя из машины. При этом выбор заправок практически не ограничен: по всей стране к сервису подключены более 7700 станций сетей «Роснефть», BP, «Башнефть», Shell, «Татнефть», «ЕКА», «Нефтьмагистраль» и других.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет бизнесу сокращать затраты на топливо. Во-первых, в приложении можно сравнить цены и выбирать ближайшую АЗС с оптимальной стоимостью. Во-вторых, сервис предоставляет закрывающие документы, необходимые для возврата НДС.

Кроме того, «Яндекс.Заправки» периодически запускают спецпредложения. Так, прямо сейчас для корпоративных клиентов действует совместная акция с Mastercard.* Если у компании есть бизнес-карта этой платежной системы, ее можно привязать к аккаунту для оплаты топлива и получать скидку до 5%. Для пользователей банка ПСБ экономия еще больше — до 10%.Важно, что оплата списывается в момент заправки с этой карты — нет необходимости авансировать топливо.



Количество полезных инструментов для корпоративных клиентов в «Яндекс.Заправках» постоянно растет. Наиболее удобный способ обслуживания могут выбрать для себя компании любого масштаба.

* Организатор акции — ООО «Яндекс.Заправки». Сроки проведения — 15.02.2021 по 31.12.2021. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте. Новости компаний

