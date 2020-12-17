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Путин про Навального: «Мы знаем, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб»

Владимир Путин прокомментировал громкие журналистские публикации, где упоминается его семья, и сообщил, что «читать это невозможно», потому что компиляция.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Президент России также поделился мнением о расследовании отравления Алексея Навального, по традиции не назвав его по имени.

фрагмент трансляции/youtube.com/ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

«Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен. Если уж травили бы, довели бы до конца», — заявил 17 декабря Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, произошедшее с оппозиционным политиком — это «трюк», чтобы напасть на первых лиц страны. «Во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. <...> Свою состоятельность нужно доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой», — заключил Путин и призвал политиков руководствоваться нуждами граждан.

Владимир Путин также прокомментировал расследование про бывшего мужа своей дочери Кирилла Шамалова. Он сообщил, что так и не дочитал материал. «Оказывается, были программы поощрения бывшего менеджмента. Господин Шамалов получил [пакет акций в «Сибуре» за 100 долларов], как и другие менеджеры, по единым правилам. <...> Ничего такого тут нет», — заметил глава государства.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Этих людей установили с помощью анализа перемещений политика 14 августа (Москва — Новосибирск) и 20 августа (Томск — Москва). Кроме самого Навального и шестерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией попутчиками политика оказались трое: Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов.

Через приложения, которые позволяют узнать, как контакт человека записан в телефонных книжках других людей, расследователи установили, что телефон Паняева фигурирует с припиской «ФСБ».

Через телефонные биллинги Артура Жирова, директора научного центра «Сигнал» (именно этот центр, по версии Bellingcat, занимается обновленной программой боевого отравляющего вещества «Новичок»). В числе контактов, с кем Жиров общался летом, по словам Навального, есть несколько номеров сотрудников Федеральной службы безопасности. В числе таковых Навальный называет генерала Кирилла Васильева, полковника Станислава Макшакова и генерала Владимира Богданова. Через них группа расследователей обратила внимание на Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ.

В расследовании Навального содержится вывод: под прикрытием этого института за оппозиционером следили с 2017 года, когда он решил участвовать в президентских выборах. Наблюдать могла группа из восьми оперативников ФСБ: Станислав Макшаков, Олег Таякин (он же Тарасов), Алексей Александров (он же Фролов), Иван Осипов (он же Спиридонов), Константин Кудрявцев (он же Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (он же Степанов) и Владимир Паняев. Слежка, по мнению авторов расследования, активизировалась летом 2020 года.

Навальный вспомнил, что в 2020 году он уже чувствовал похожие симптомы, а в июле 2020 года во время поездки в Калининград стало плохо его супруге Юлии. В то же время туда, согласно базам данных пассажиров, летали и участники предполагаемой группы.

После публикации расследования министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ущербной логику: если Москва молчит два дня — значит виновата. А публикации про отравление — «забавными».

Постоянный представитель России в ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов заявил, что Навальный просто решил «поддержать интерес к себе», а в его словах об отравлении якобы нет логики.

Кремль также отменил ежегодный традиционный брифинг для журналистов для подготовки к пресс-конференции президента. На несостоявшемся мероприятии представители СМИ собирались спросить Дмитрия Пескова о расследовании по отравлению Навального.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

danunax
Ну и объяснения Навального по факту покушения более подробны и фактически подтверждены, чем объяснения этих же обстоятельств со стороны действующего Президента. Фраза "Хотели бы - отравили бы" означает что они три года тренировались?? Так увольте дебилов и нарисуйте на Навального еще одно дело Кировлеса. Или и тут вам и вашим дебилам надо лет 5 тренироваться??))
Oleg_I
Никому не нужен, никому не интересен - именно поэтому американские спецслужбы решили отравить своего собственного агента,который настолько никому не интересен, что его видео каждый раз собирают столько же просмотров, сколько Первый канал в прайм-тайм. А ребята из ФСБ специально за ним присматривали - вон, даже медиков выделили. Но каким-то образом (неизвестно каким), другой агент американской разведки (интересно, кто?) умудрился прямо под самым носом парней из ФСБ отравить Навального - и не чем-нибудь, а российским же Новичком. Интересно, можно узнать фамилию этого агента, биллинг его звонков, фотографию, попали ли его действия на видеокамеры? Ведь наверняка попали, ребята из ФСБ для того и изъяли кассеты - чтобы выяснить и нам показать этого мерзавца-отравителя. Возбуждено ли уголовное дело по факту попытки убийства гражданина РФ тайными сотрудниками разведки США?
Владислав М
Ну хоть признался, что слежка была, только не пояснил, почему фигуранты слежки странным образом связаны со специалистами по отравляющим веществам.
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