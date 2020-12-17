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Президент России также поделился мнением о расследовании отравления Алексея Навального, по традиции не назвав его по имени.

фрагмент трансляции/youtube.com/ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

«Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен. Если уж травили бы, довели бы до конца», — заявил 17 декабря Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, произошедшее с оппозиционным политиком — это «трюк», чтобы напасть на первых лиц страны. «Во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. <...> Свою состоятельность нужно доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой», — заключил Путин и призвал политиков руководствоваться нуждами граждан. Владимир Путин также прокомментировал расследование про бывшего мужа своей дочери Кирилла Шамалова. Он сообщил, что так и не дочитал материал. «Оказывается, были программы поощрения бывшего менеджмента. Господин Шамалов получил [пакет акций в «Сибуре» за 100 долларов], как и другие менеджеры, по единым правилам. <...> Ничего такого тут нет», — заметил глава государства. Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Этих людей установили с помощью анализа перемещений политика 14 августа (Москва — Новосибирск) и 20 августа (Томск — Москва). Кроме самого Навального и шестерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией попутчиками политика оказались трое: Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов.

Через приложения, которые позволяют узнать, как контакт человека записан в телефонных книжках других людей, расследователи установили, что телефон Паняева фигурирует с припиской «ФСБ». Через телефонные биллинги Артура Жирова, директора научного центра «Сигнал» (именно этот центр, по версии Bellingcat, занимается обновленной программой боевого отравляющего вещества «Новичок»). В числе контактов, с кем Жиров общался летом, по словам Навального, есть несколько номеров сотрудников Федеральной службы безопасности. В числе таковых Навальный называет генерала Кирилла Васильева, полковника Станислава Макшакова и генерала Владимира Богданова. Через них группа расследователей обратила внимание на Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ. В расследовании Навального содержится вывод: под прикрытием этого института за оппозиционером следили с 2017 года, когда он решил участвовать в президентских выборах. Наблюдать могла группа из восьми оперативников ФСБ: Станислав Макшаков, Олег Таякин (он же Тарасов), Алексей Александров (он же Фролов), Иван Осипов (он же Спиридонов), Константин Кудрявцев (он же Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (он же Степанов) и Владимир Паняев. Слежка, по мнению авторов расследования, активизировалась летом 2020 года.

Навальный вспомнил, что в 2020 году он уже чувствовал похожие симптомы, а в июле 2020 года во время поездки в Калининград стало плохо его супруге Юлии. В то же время туда, согласно базам данных пассажиров, летали и участники предполагаемой группы. После публикации расследования министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ущербной логику: если Москва молчит два дня — значит виновата. А публикации про отравление — «забавными». Постоянный представитель России в ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов заявил, что Навальный просто решил «поддержать интерес к себе», а в его словах об отравлении якобы нет логики. Кремль также отменил ежегодный традиционный брифинг для журналистов для подготовки к пресс-конференции президента. На несостоявшемся мероприятии представители СМИ собирались спросить Дмитрия Пескова о расследовании по отравлению Навального.