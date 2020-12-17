Владимир Путин: «Никогда не было так тяжело, как сейчас? Было»

Владимир Путин решил напомнить, когда российскому народу было тяжелее жить, чем в 2020 году. Такой вариант ответа он выбрал на вопрос журналиста о падении уровня жизни в условиях пандемии коронавируса.

«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну, было. В 2000 году за чертой бедности жило 29 % населения», — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря.