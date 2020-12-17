Владимир Путин: «Никогда не было так тяжело, как сейчас? Было»

Владимир Путин решил напомнить, когда российскому народу было тяжелее жить, чем в 2020 году. Такой вариант ответа он выбрал на вопрос журналиста о падении уровня жизни в условиях пандемии коронавируса.
«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну, было. В 2000 году за чертой бедности жило
По оценке президента, в 2020 году
Глава государства отметил, что где-то цены растут «объективно», однако это происходит не всегда. «Меня это и задело, потому что притом что у нас урожай рекордный <...>, хлеб растет в цене, макароны растут в цене. С какой стати?» — спросил глава государства.
Владимир Путин также пообещал, что власти будут следить за ситуацией с ценами на продукты. «На цены надо смотреть внимательно», — заметил Путин.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном сдерживании цен на продукты.