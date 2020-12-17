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Владимир Путин: «Никогда не было так тяжело, как сейчас? Было»

Владимир Путин решил напомнить, когда российскому народу было тяжелее жить, чем в 2020 году. Такой вариант ответа он выбрал на вопрос журналиста о падении уровня жизни в условиях пандемии коронавируса.

«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну, было. В 2000 году за чертой бедности жило 29 % населения», — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря.

По оценке президента, в 2020 году 13,5 % граждан РФ живут за чертой бедности, однако через десять лет этот показатель сократится до 6,5 %. «Цель амбициозная, но реальная», — констатировал Путин.

Глава государства отметил, что где-то цены растут «объективно», однако это происходит не всегда. «Меня это и задело, потому что притом что у нас урожай рекордный <...>, хлеб растет в цене, макароны растут в цене. С какой стати?» — спросил глава государства.

Владимир Путин также пообещал, что власти будут следить за ситуацией с ценами на продукты. «На цены надо смотреть внимательно», — заметил Путин.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном сдерживании цен на продукты.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Mikle776
если поднять историю, то в 2000г. нефть стоила $25-30 и это был подъем от $15 (цена в 1998г). А потом в 2001-2002 снова просела до $25... То есть в те годы цена на нефть была очень низкой... А в девяностые стабильно была ниже $20. Ельцину и россиянам не повезло...
Так что сравнивать 90 годы и нынешнее время, когда нефть по $50, как то смешно... А учитывая что совсем недавно она стоила более $100...
Успехи экономики времен ВВП - видны сразу )
PudingLor
Нашел наш диктатор чем гордиться - мол 20 лет назад при его правлении тоже в стране полная опа была.
2000-е - у власти путин и в стране нищета
2020-й - у власти путин и в стране нищета

супер-стабильность
White Elk
Про бобра на Оке - интереснее...
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