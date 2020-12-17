Больше не «бензоколонка». Путин заявил, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

Президент России Владимир Путин заявил, что представление о России как о «бензоколонке» больше не имеет под собой оснований. Об этом глава государства сказал во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря.



« 70 % российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — резюмировал президент.

Он добавил, что «если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований». При этом Путин подчеркнул, что зависимость еще очень большая и «мы должны это иметь в виду».