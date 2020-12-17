FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Больше не «бензоколонка». Путин заявил, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

Президент России Владимир Путин заявил, что представление о России как о «бензоколонке» больше не имеет под собой оснований. Об этом глава государства сказал во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

«70 % российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — резюмировал президент.

Он добавил, что «если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований». При этом Путин подчеркнул, что зависимость еще очень большая и «мы должны это иметь в виду».

Трансляцию пресс-конференции смотрите и читайте в онлайне «Фонтанки».

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (11)

IgorSergeevich
Видать теперь у нас будет сахарно-подсолнечная игла) ведь если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло...
264542391
До слез ...
a.159753123
Уходи.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний