FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Путин о борьбе с ковидом в мире: «Российская система здравоохранения оказалась более эффективной»

Национальная система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации ресурсов во время пандемии коронавируса. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.

«К таким масштабам оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. Я уже сказал — море-океан проблем. Конечно, наша система оказалась более эффективной», — отметил глава государства 17 декабря.

Россия выиграла время, среагировав на сигнал из Китая и ограничив передвижения на границе. Также удалось быстро развернуть койки и подготовить необходимые кадры.

Ранее Путин заявил, что Россия «больше не бензоколонка» и слезает с нефтегазовой иглы.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

Skazochny
Лечение в коридорах и в палатках только в РФ...рывок
вадики
Пи....... Триндит короче..........
Paul3390
Буржуиния в России вообще держится исключительно на великом наследии Советского Союза. Добьют его окончательно - добьют и нас, сирых..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний