Путин о борьбе с ковидом в мире: «Российская система здравоохранения оказалась более эффективной»

Национальная система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации ресурсов во время пандемии коронавируса. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.



«К таким масштабам оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. Я уже сказал — море-океан проблем. Конечно, наша система оказалась более эффективной», — отметил глава государства 17 декабря.

Россия выиграла время, среагировав на сигнал из Китая и ограничив передвижения на границе. Также удалось быстро развернуть койки и подготовить необходимые кадры.