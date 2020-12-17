Путин сравнил уходящий год с погодой. Она не бывает ни плохой, ни хорошей

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос в рамках ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря. Право открыть мероприятие досталось журналисту из Магадана, она спросила, как глава государства оценивает 2020 год.

«Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы, — сказал Путин. — При всем огромном количестве проблем, проблем море, и все-таки море по всему миру расплескалось. Мы встретили проблемы достойно. Лучше, чем в других странах».