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Путин сравнил уходящий год с погодой. Она не бывает ни плохой, ни хорошей

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос в рамках ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря. Право открыть мероприятие досталось журналисту из Магадана, она спросила, как глава государства оценивает 2020 год.

«Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы, — сказал Путин. — При всем огромном количестве проблем, проблем море, и все-таки море по всему миру расплескалось. Мы встретили проблемы достойно. Лучше, чем в других странах».

По его словам, с пандемией столкнулся весь мир, а эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Глава государства также рассказал о падении ВВП на 3,6 %. Это меньше, чем показатель ЕС и США. Промышленное производство в России «подсело» на 3 % из-за нефтяной отрасли. Сельское хозяйство остается «в хорошей зоне». Банковский сектор находится «в удовлетворительном состоянии».

«Благодарю россиян за единение перед лицом угрозы», — обратился Путин к гражданам.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

тат2007amg
А я, при всей скромности моей собственной персоны, незаменим...
BSB888
Не выспался, буксует, но уже сам себе задаёт вопросы и сам на них отвечает. Я думаю следущий формат будет такой, сидит за столом, берёт бумажки со стола на две ответит, а дальше монолог на два часа. Ему люди и их вопросы не интересны -это видно.
2356897676
Нада благадарна принимать нада благадарна принимать ))))
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