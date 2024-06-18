С утра не полегчало. Дождь добавил Петербургу пробок

Загруженность дорог Петербурга 18 июня в 11:15 составляет 5 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время летом бывает 3–4 балла. В дни сильных осадков пробки в городе, как правило, растут. Сегодня в Петербурге сильный дождь.
Плотно сейчас местами в центре города, на набережных Невы, на мостах и на других магистралях.
Утром максимальная загруженность дорог составила те же 5 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню. Самыми загруженными, по данным «Яндекса», стали Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (7 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (7 баллов). Крупнейшие пробки были на КАД, Мурманском шоссе и Народной улице, а также на Колтушском шоссе.