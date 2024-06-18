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    Закон о выдворении беженцев, который может повлиять на открытие границы с Россией, принят конституционным комитетом Финляндии

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    Конституционный совет при финском парламенте проголосовал за принятие законопроекта о выдворении беженцев. Теперь его отдадут на рассмотрение депутатам.

    Как сообщают финские СМИ, закон 18 июня одобрили 15 членов комитета, двое были против. Отметим, что на данный момент речь не идет о том, что закон принят в целом. Так как инициатива о выдворении беженцев противоречит положениям конституции Финляндии, то, прежде чем рассматривать закон непосредственно парламентом, его должна была одобрить специальная комиссия, что и произошло.

    Далее законопроект будет направлен в административную комиссию и затем уже внесен на рассмотрение депутатами.

    По замыслу, на приграничных территориях появятся центры приема просителей убежища, рассматривать их заявления будут по ускоренной процедуре. Вопрос должен решаться за 77 дней. Подробнее о законопроекте тут.

    Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.

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