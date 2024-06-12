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    Приемные центры за забором и выбор страны происхождения. Стали известны детали финского закона о выдворении беженцев

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    Просители убежища в Финляндии проведут в специальных центрах у границы максимум 77 дней, но на процедуру повлияет страна происхождения. Подробности «закона о выдворении», который рассматривает парламент Суоми, 12 июня сообщает YLE.

    Предполагается, что на принятие положительного решения о предоставлении убежища будет влиять страна происхождения просителя. Например, заявление может считаться подозрительным, если убежище попросит лицо из безопасной страны или же заявитель представляет угрозу национальной безопасности Финляндии.

    Пограничная ускоренная процедура подразумевает, что решение о предоставлении убежища должно быть принято через четыре недели после подачи заявления. Максимум заявитель проведет в центре приема 77 дней. В случае отказа закон позволяет быстро депортировать беженцев.

    При этом некоторые просители убежища будут содержаться на закрытой огороженной территории, хотя предыдущая версия закона не ограничивала их передвижение. Собеседование с беженцами может проводиться посредством видеосвязи.

    Центр приема в Йоутсено недалеко от восточной границы станет первым в Финляндии, который будет включен в новую процедуру пограничного контроля.

    Ранее сообщалось, что конституционный комитет Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам отказывать в убежище беженцам прямо на границе и принудительно выдворять их из страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявлял, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу.

    Проект закона о беженцах раскритиковал канцлер юстиции Туомас Пёюсти. Наиболее важное изменение, которого потребовал канцлер, заключается в том, что в проекте должна быть рассмотрена возможность отдельной процедуры подачи жалобы на отказ в предоставлении убежища, например, за пределами Финляндии.

    Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.

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