Собака бывает кусачей. Но карающий закон в Петербурге не работает

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Принятые год назад поправки об ужесточении ответственности за несоблюдение правил содержания животных на деле оказались нерабочими, и тысячи петербуржцев ежегодно подвергаются нападениям собак, а их владельцы остаются безнаказанными. Комиссия по экологии и природопользованию в Законодательном собрании попыталась исправить эту ситуацию, выслушав всех причастных к этому вопросу.







Как должен работать закон

Новой статьей 8.52 КоАП РФ предусмотрена в том числе ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу (часть 3 статьи 8.52 КоАП РФ). Имуществом считаются питомцы.



Правонарушения по этой части рассматривают исполнительные власти субъектов, в Петербурге полномочия возложены на Управление ветеринарии (пункт 1.3 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными в Петербурге).







Как на практике

На заседании комиссии по экологии и природопользованию, которое прошло в Заксобрании 17 июня, депутат Андрей Рябоконь заявил, что за период с 24 июня прошлого года по 1 мая 2024 года в Управление ветеринарии Петербурга поступило 33 материала КУСП, из них по трем материалам владельцы агрессивных собак привлечены к ответственности. Согласно данным Роспотребнадзора, в прошлом году в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний собаками обратилось более 238 тысяч человек по стране и 5245 человек (из них 1177 детей) в Петербурге. Полицией возбуждено одно уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ).



«Как правило, все материалы КУСП районными отделами полиции направляются в управление посредством почтового направления с существенным затягиванием сроков», — сообщили в Управлении ветеринарии. Усложняет ситуацию и то, что у управления нет районных подразделений, а срок давности привлечения к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ типичный — 2 месяца.

Светлана Товстолес, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии, попросила депутатов увеличить срок давности по данному правонарушению до одного года. «Хотелось бы попросить уважаемое Законодательное собрание инициировать проект федерального закона о внесении изменений в часть 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях о включении правонарушений в области обращения с животными в ту часть, где срок давности составляет один год», — заявила Светлана Товстолес.



Депутаты скептически отнеслись к идее исполнительного органа, сославшись на то, что дела будут блуждать между полицией и управлением вместо двух месяцев целый год.





Нападает собака, но ответственность на человеке

По словам Светланы Товстолес, подавляющее большинство материалов — это случаи, когда питомец кусает кого-то из членов семьи, то есть не чужая собака. И предотвращать эти и другие случаи должны взрослые — как хозяева питомцев, так и родители. «У нас люди сейчас, заводя животное, либо проходя мимо чужих животных, они не понимают, что не надо допускать контактов между своим животным и чужим животным, не надо допускать контакта между своим ребенком и чужой собачкой, какая бы она хорошая ни была, потому что это животное», — заявила представитель Управления ветеринарии.



Так и сделали две пенсионерки в Рыбацком, когда гуляли со своими маленькими пёсиками около дома. Женщины увидели бегущую на них бойцовскую собаку, подняли своих малышей на руки, но, к сожалению, рост одной из пенсионерок оказался недостаточно высоким, чтобы до ее чихуахуа, по кличке Яхонт, не достал стаффордширский терьер. Маленького чихуахуа спасти не удалось — раны оказались несовместимы с жизнью. По данным «Фонтанки», после подачи заявления в полицию сотрудники правоохранительных органов установили личность хозяина стаффа, посмотрели записи с камер наблюдения и передали дело администрации Невского района — оттуда оно должно было уйти в Управление ветеринарии, но этого не произошло. В итоге истёк срок давности. Тем не менее пострадавшая до сих пор ждёт повестки в суд — с составлением иска помогли сотрудники прокуратуры.



Может, подобными делами должна заниматься только полиция?

Этот вопрос был задан и Управлению ветеринарии, и представителю ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Мы — орган исполнительной власти. Нам поручено. И наша задача — сделать всё, чтобы это было исполнено. Если государство примет решение, что это неэффективно и что лучше, чтобы этим до конца занималась полиция, мы не можем ни возражать, ни инициировать», — заявила Светлана Товстолес из Управления ветеринарии.

«Каждый считает, что бы ни случилось, — все в полицию. Полицейские помогут. Они, конечно, помогают и стараются помочь людям. Но не всегда, как говорится, наших сил хватает на вот это все. У нас же есть первостепенные задачи, которые мы должны решать, — правопорядок», — заявил подполковник Константин Козырев, замначальника 2-го отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. По его мнению, Управлению ветеринарии не хватает своего представителя в каждом районе, который бы занимался конкретной административной практикой по данной статье.



Депутат Андрей Рябоконь разработал федеральную инициативу, наделяющую полицию полномочиями по рассмотрению таких дел. В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал, что сейчас законопроект находится на рассмотрении в Совете законодателей при Федеральном собрании, после положительного заключения проект рассмотрят сначала в ЗакСе, затем и на федеральном уровне.

«Даже если увеличить срок давности до года — ну год это дело будет ходит ходить, ну два. Процессуальный кодекс определяет один пакет документов, который полиция выносит, а управление — другие основания при привлечении к административной ответственности. У них нет полномочий допрашивать людей. И правоприменение здесь не улучшится», — уверен депутат, отметив, что глобальная сфера обращения с животными остается вне правил регулирования.

По итогам заседания приняли решение обратиться к начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с просьбой организовать надлежащее взаимодействие районных подразделений полиции с Управлением ветеринарии по вопросу направления материалов о происшествиях по факту нападений собак на граждан и их имущество. А проконтролировать правоприменение статьи 8.52 КоАП попросили прокурора Санкт-Петербурга.

