«Я звала его сыночком». В Рыбацком бойцовская собака загрызла чихуахуа пенсионерки

Обычная прогулка двух пенсионерок с маленькими собачками во дворе жилого дома в Рыбацком закончилась трагедией — собака бойцовской породы разорвала маленькую чихуахуа, пока хозяин не делал ничего. История пострадавшей Нины Васильевны и ее подруги Татьяны Степановны, подробностями которой они поделилась с «Фонтанкой», произошла вечером 13 марта.

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«Мы всегда гуляем в одно время. В 8 часов вечера выходим. У нас по вечерам встреча двух собачек. В этот раз мы выбрали место, где посуше, чтобы собачки не испачкались. У нее [Нины Васильевны] собачка маленькая. Чихуахуа. Мы видим, что идет мужчина с бойцовской собакой. Идти нам было некуда. Берем своих собак на руки и поворачиваемся лицом к забору, к ним спиной», — рассказала Татьяна Степановна, близкая подруга пострадавшей пенсионерки. По ее словам, она обернулась и увидела, что мужчина собаки даже не собирается придерживать своего пса.



Фото: Константин Митягин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сначала агрессивный питомец пытался наброситься на её китайскую хохлатую пуховку, но когда понял, что не достает, выбрал другую жертву. Нина Васильевна ниже ростом, и до ее чихуахуа пёс дотянулся.

«Он его мотал, вы не представляете, вот это маленькое тельце. Тот не смог даже пискнуть. Я держу свою собаку и ору благим матом на все Рыбацкое. Зевак много стояло, но все женщины, и все где-то вдалеке. Минут пять он его мотал, пока хозяин никаких мер не принимал», — продолжила пенсионерка.



Женщин искренне поразило равнодушие хозяина собаки. «Если такое происходит, нормальная реакция человека сказать «фу», рвануться, чтобы остановить собаку. Но он этого не сделал», — пояснила пенсионерка. На помощь пришел мужчина, который, предположительно, шел от автобусной остановки. По словам женщин, ему было достаточно сделать одно движение, чтобы скинуть большую собаку. Ещё немного он проводил их на безопасное расстояние, а дальше женщины остались наедине с окровавленным животным.



«Он бы его съел, если бы не этот мужчина», — уверена Татьяна Степановна.

Владельца собачки оторопела. Перед глазами — десять лет счастливой жизни с маленьким Яхонтом. Эту кличку ему дала заводчица по первой букве месяца рождения. «Это было в июле четырнадцатого года. Даже помню, семнадцатого июля четырнадцатого года я его купила щенком, которому было 5 месяцев. И вот так мы с ним 10 лет неразлучно были», — рассказала женщина покойного пёсика. «Когда приехала покупать у хозяйки, она его вывела в коридор, он такой рыженький, маленький, я прям увидела его, сразу на руки взяла. Я говорю: "А как его зовут-то?" Она отвечает: "Яхонт". Я говорю: "А почему? Первый раз вообще слышу такую кличку собаки — Яхонт. Она сказала, что "я" по первой букве месяца. Он родился 23 января. И вот она назвала его Яхонтом. Я звала его сыночком», — рассказала Нина Васильевна.

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По словам Нины Васильевны, большую часть времени Яхонт проводил с ней, с другими гулять не выходил. «Если меня дома нет, его не вытащить никуда. Без меня он не уйдет никуда. Даже до лифта его не дотащить. Он будет дома сидеть и ждать меня. То есть, сидел и ждал», — вспоминает женщина.



После того, как опасность миновала, женщины понесли маленького Яхонта в ветеринарную клинику «Нежный зверь». Рентген показал, что собака вся переломана, раздроблены в том числе шейные позвонки и тазобедренный сустав. Кровь вытекала изо рта и носа. Ветеринары сделали всё, что могли. И даже больше. По словам женщин, рентгеновские снимки вышли им бесплатно. «С каждого сустава определенная стоимость. Они с нее ни копейки не взяли. Отнеслись к нам очень по-человечески», — рассказала подруга пострадавшей.



К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Была сделана эвтаназия.

Наталья, дочь Татьяны Степановны, показала фотографии собак, чтобы предположить, какая именно разорвала чихуахуа. Подозрение пало на стаффордширский терьер. «Она показала на это фото, только сказала, что на морде было больше белого окраса», — отметила Наталья. Женщина опубликовала историю в своих соцсетях, многие комментаторы настаивают на том, чтобы женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сегодня в квартире Нины Васильевны стало заметно тихо. Собачка ее подруги по кличке Алиса, которой посчастливилось выжить в тот день, не прикасается к игрушкам, но реагирует всякий раз, когда при разговоре упоминают Яхонта. Пенсионерка хочет выдержать паузу как минимум в 40 дней, и только после этого задумываться о том, чтобы взять домой нового питомца. «Надо пережить это. Мне 75 лет. Молодую собачку я уже брать не буду, возьму, наверное, из приюта, чтобы ей было лет пять-шесть», — сообщила пенсионерка. Никакой злобы по отношению к собаке, напавшей на её Яхонта, у женщины нет. Возмущение вызывает только поведение хозяина.

«Он — не хозяин. Нужно, чтобы у него забрали эту собаку. Если такая бойцовская собака однажды почувствовала кровь, она будет нападать на других. А хозяина оштрафовать», — считает Нина Васильевна.



Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Прогуливаясь по округе, корреспондент «Фонтанки» убедился, что с собаками в это время гуляет много местных жителей. Часто с маленькими собаками на прогулке можно увидеть детей до 12 лет и пожилых людей, которые в случае чего не смогут дать отпор большой собаке. 17 марта женщины обратились в правоохранительные органы.