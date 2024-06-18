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    «Женщину сносило течением»: сотрудники Мостотреста спасли из Невы тонущую

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    В Петербурге сотрудники Мостотреста спасали женщину. Об этом они 18 июня рассказали в telegram-канале компании.

    В районе Синопской набережной катер «Алдан» возвращался на базу Мостотреста. В этот момент экипаж заметил тонущую даму. Ее сносило течением. На место происшествия уже приехали сотрудники МЧС, но катер Мостотреста оказался ближе. Женщину вытащили из Невы и привезли к берегу.

    СПб ГБУ «Мостотрест»

    «Благодарим капитана катера «Алдан» Валерия Дроздова, моториста Михаила Макаренко и мастера водолазных работ Игоря Поповича за проявленные мужество и высокий профессионализм», — написали в telegram-канале Мостотреста.

    Напомним, в начале июня гидроциклист спас девушку под Уральским мостом. Она уже начала захлебываться, но аквабайкер подоспел вовремя.

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    НеваСпасли женщину
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