«Женщину сносило течением»: сотрудники Мостотреста спасли из Невы тонущую

В Петербурге сотрудники Мостотреста спасали женщину. Об этом они 18 июня рассказали в telegram-канале компании.
В районе Синопской набережной катер «Алдан» возвращался на базу Мостотреста. В этот момент экипаж заметил тонущую даму. Ее сносило течением. На место происшествия уже приехали сотрудники МЧС, но катер Мостотреста оказался ближе. Женщину вытащили из Невы и привезли к берегу.
СПб ГБУ «Мостотрест»
«Благодарим капитана катера «Алдан» Валерия Дроздова, моториста Михаила Макаренко и мастера водолазных работ Игоря Поповича за проявленные мужество и высокий профессионализм», — написали в telegram-канале Мостотреста.
Напомним, в начале июня гидроциклист спас девушку под Уральским мостом. Она уже начала захлебываться, но аквабайкер подоспел вовремя.