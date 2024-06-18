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    Во влетевшей в прицеп шаланды на Суздальском «Ладе» погиб иностранец

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Стали известны подробности смертельной аварии в Калининском районе Петербурга накануне утром. Погибший водитель был гражданином одной из соседних стран.

    ДТП случилось в 5:10 17 июня у дома 73 по Суздальскому проспекту. Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, 32-летний гражданин Азербайджана ехал на LADA Largus от Светлановского проспекта в сторону проспекта Культуры и врезался в припаркованный без водителя грузовик MAN с полуприцепом Schmitz. Грузовик стоял без нарушений ПДД.

    В результате водитель «Лады» погиб на месте. Известно, что мужчина официально не был трудоустроен, имел вид на жительство в РФ с 2021 года и временную регистрацию в Колпино. «Ларгус» принадлежит жителю Гатчины, погибший ездил на нем по договору аренды. За нарушения ПДД в этом году мужчина не привлекался ни разу.

    Припаркованный грузовик принадлежит 57-летнему петербуржцу. Ранее сообщалось, что в его прицеп на Суздальском в этом году уже врезались — в феврале. Тогда водитель «Шевроле» отделался синяками и ссадинами.

    По факту аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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